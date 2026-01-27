इंडिया-ईयू एफटीए से जोश में बाजार, 320 अंक चढ़ा सेंसेक्स, जानें कल कैसी रहेगी मार्केट की चाल

Stock Market Today: मंगलवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली और प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों, भारत-यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा और बैंकिंग व मेटल शेयरों में जोरदार खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया. बीएसई सेंसेक्स 319.78 अंक यानी 0.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,857.48 पर बंद हुआ, जबकि कारोबार के दौरान यह 82,084.92 के उच्च स्तर तक भी पहुंचा.

बाजार में मजबूती

वहीं एनएसई निफ्टी 126.75 अंक या 0.51 प्रतिशत चढ़कर 25,175.40 पर बंद हुआ. सेंसेक्स में शामिल शेयरों में अदाणी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे ज्यादा लाभ में रहे. एक्सिस बैंक के शेयर दिसंबर तिमाही में मुनाफा बढ़कर 7,010.65 करोड़ रुपये रहने की खबर से चार प्रतिशत से अधिक चढ़े.

दूसरी ओर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, इटर्नल और आईटीसी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत-ईयू एफटीए से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली और कंपनियों की तीसरी तिमाही की अपेक्षाकृत कमजोर आय ने तेजी को सीमित रखा.

एशियाई बाजार में भी मजबूती

आंकड़ों के अनुसार, एफआईआई ने एक दिन में 4,113 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि डीआईआई ने करीब 4,102 करोड़ रुपये की खरीदारी की. एशियाई बाजारों में भी मजबूती का रुख रहा और अमेरिकी बाजार पहले ही बढ़त के साथ बंद हो चुके थे, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली.

