'द 50' में ये 24 फीमेल कंटेस्टेंट्स लगाएंगी एंटरटेमेंट का तड़का, जानें सबसे ज्यादा किसकी है फैन फॉलोइंग
द 50 नाम के नए रिएलिटी शो का जल्द ही टीवी पर आगाज होने जा रहा है. इस शो में 5 या 10 नहीं बल्कि 24 फीमेल कंटेस्टेंट्स नजर आने वाली हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं किसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है.
1 फरवरी से रिएलिटी शो द 50 का टीवी और जियो हॉटस्टार पर आगाज होने जा रहा है. इस शो में 50 कंटेस्टेंट्स नजर आएंगे. मालूम हो इन 50 कंटेस्टेंट में से 24 फीमेल हैं. चलिए जानते हैं इन 24 फीमेल कंटेस्टेंट के क्या नाम है और वो क्या करती हैं और उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है.
- दिव्या अग्रवाल बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 की विनर रह चुकी हैं. इसके अलावा वो स्प्लिट्सविला की रनरअप और ऐस ऑफ स्पेस की विनर भी रह चुकी हैं. इंस्टाग्राम पर दिव्या के 2.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
- भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली मोनालिसा उर्फ अंतरा बिस्वास बिग बॉस सीजन 10 का हिस्सा रह चुकी हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 5.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
- सरस्वतीचंद्र, जमाई राजा और पांड्या स्टोर जैसे शोज से पॉपुलैरिटी बटोरने वाली शाइनी दोशी के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
- कसौटी जिंदगी में कोमोलिका की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली उर्वशी ढोलकिया किसी पहचानी की मोहताज नहीं हैं. वो बिग बॉस 6 की भी विनर रह चुकी हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
- जवान में शाहरुख खान की मां की भूमिका निभाने वाली रिद्धि डोगरा के इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं. एक्ट्रेस के फैंस उनकी एक झलक के लिए बेताब रहते हैं.
- भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली नीलम गिरी को हाल ही में बिग बॉस 19 में देखा गय़ा था. इंस्टग्राम पर एक्ट्रेस के 6 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
- द 50 का हिस्सा बनने जा रहीं चाहत पांडे बिग बॉस 18 में भी नजर आ चुकी हैं. एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 2.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
- भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्टर और सिंगर डिंपल सिंह भी द 50 में नजर आएंगी. इनके इंस्टाग्राम पर 2.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
- सुमैरा शेख स्टैंड-अप कॉमेडियन होने के साथ-साथ एक्ट्रेस भी हैं. उन्हें पुष्पावली वेब सीरीज में देखा जा चुका है. उनके इंस्टाग्राम पर 51.4 हजार फॉलोवर्स हैं.
- नेहल चुडासमा जो हाल ही में बिग बॉस 19 में नजर आई थीं अब वो द 50 में भी दिखाई देंगी. नेहल के इंस्टाग्राम पर 4 लाख 25 हजार फॉलोवर्स हैं.
- हरियाणवी डांसर सपना चौधरी बिग बॉस 11 में भी नजर आ चुकी हैं. अब वो द 50 में अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं. सपना के इंस्टाग्राम पर 6.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
- निक्की तंबोली बिग बॉस 14 और बिग बॉस मराठी 5 का भी हिस्सा रह चुकी हैं. इसके अलावा उन्हें मास्टरशेफ में भी देखा जा चुका है. एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 6.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
- शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में नजर आईं युविका चौधरी काफी वक्त से लाइमलाइट से दूर हैं. एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 3.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
- पॉलिटिशियन से एक्ट्रेस बनीं अर्चना गौतम बिग बॉस 16 में नजर आ चुकी हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 2.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
- इस लिस्ट में बेबिका धुर्वे का नाम भी शामिल है. लाइमलाइट में आने से पहले वो एक डेंटिस्ट और ऐस्ट्रोलॉजर थीं. इंस्टाग्राम पर उनके 5 लाख 12 हजार फॉलोवर्स हैं.
- मराठी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस जाह्नवी किलेकर को आखिरी बार स्क्रीन पर मिरांडा वार्निंग में देखा गया था. इंस्टाग्राम पर उनके 7 लाख 87 हजार फॉलोवर्स हैं.
- मस्ती 4 में नजर आने वाली नतालिया जानोसजेक को आखिरी बार बिग बॉस 19 में देखा गया था.इंस्टाग्राम पर उनके 2.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
- बिग बॉस 17 में नजर आने वाली खानजादी अब द 50 में नजर आएंगी. इंस्टाग्राम पर इनके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
- मनीषा रानी को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी बिग बॉस ओटीटी 2 से मिली थी. इसके अलावा वो झलक दिखला जा 11 की भी विनर रह चुकी हैं. इंस्टाग्राम पर मनीषा के सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है. सोशल मीडिया पर उनके 13.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
- एमटीवी रोडीज सीजन 17 और रानीज ऑफ द जंगल में नजर आने वाली आरुषि चावला के इंस्टाग्राम पर 3 लाख 46 हजार फॉलोवर्स हैं.
- बहू हमारी रजनीकांत से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली रिद्धिमा पंडित के इंस्टाग्राम पर 2.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
- साउथ एक्ट्रेस श्रुतिका अर्जुन जिन्हें आखिरी बार बिग बॉस 18 में देखा गया था. श्रुतिका के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
- रोडीज और स्पि्लिट्सविला की कंटेस्टेंट रह चुकीं भव्या सिंह ने कंटेंट क्रिएशन में खूब नाम कमाया है. उनके इंस्टाग्राम पर 4 लाख 16 हजार फॉलोवर्स हैं.
- तेजस्वी मदिवाड़ा तेलुगू इंडस्ट्री का बड़ा नाम है. उन्हें जियो हॉस्टार के रिएलिटी शो किरैक बॉयज खिलाड़ी गर्ल्स सीजन 2 में देखा जा चुका है. उनके इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
