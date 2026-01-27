हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन

22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन

Under 19 World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप के सुपर-6 मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 352 रन बना दिए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने फिफ्टी और विहान मल्होत्रा ने शतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Jan 2026 05:31 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs ZIM Score U19 World Cup: अंडर-19 वर्ल्ड कप के सुपर-6 मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 352 रन बना दिए हैं. ये मैच बुलवायो में खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया के लिए विहान मल्होत्रा ने नाबाद शतकीय पारी खेल अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखा है. वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 52 रनों की अर्धशतकीय पारी खेल टीम इंडिया को दमदार शुरुआत दिलाई. विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने भी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को खूब रुलाया.

वैभव की फिफ्टी, विहान का शतक

वैभव सूर्यवंशी ने आरोन जॉर्ज के संग मिलकर भारतीय पारी की शुरुआत की थी. टीम इंडिया को तेजतर्रार शुरुआत मिली, लेकिन जॉर्ज 16 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए. कप्तान आयुष म्हात्रे का बल्ला खामोश रहा, जो 21 रन बना पाए. मगर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी फॉर्म बरकरार रखते हुए 30 गेंद में 52 रनों की तूफानी पारी खेली. इस पारी में उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले. ये अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में वैभव की तीसरी अर्धशतकीय पारी रही.

वहीं विहान मल्होत्रा 109 रन बनाकर नाबाद लौटे. उन्होंने मिडिल ओवरों में भारतीय टीम को संभाले रखा और 109 रनों की दमदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने इस सधी हुई पारी में सिर्फ 7 चौके लगाए. विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने 61 रनों की पारी खेली.

पारी में लगे 22 चौके, 11 छक्के

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 352 रन बनाए. इस विशाल स्कोर को बनाने के दौरान टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने 22 चौके और 11 छक्के लगाए. भारतीय टीम ने पहले 10 और आखिरी 10 ओवरों में खूब सारे रन बनाए. पारी के पहले 10 ओवरों में टीम इंडिया 99 रन बना चुकी थी. वहीं अंतिम 10 ओवरों में भारत ने 90 रन जोड़े. बाकी 30 ओवरों में टीम इंडिया 163 रन जोड़ पाई.

यह भी पढ़ें:

स्कॉटलैंड का टी20 वर्ल्ड कप खेलने का टूटेगा सपना? पाकिस्तान बना बड़ी अड़चन; जानें पूरा माजरा

फिर चला वैभव सूर्यवंशी का जादू, वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ दिया तूफानी अर्धशतक

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 27 Jan 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
IND Vs ZIM U19 WORLD CUP Under 19 World Cup 2026 IND U19 Vs ZIM U19
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन
22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन
Advertisement

वीडियोज

अनुपमा की शॉल बनी प्रेरणा की दुश्मन, किडनैपर्स ने समझ लिया उसे अपना शिकार
India-Europe Trade Deal: 'मदर ऑफ आल डील्स' के साइन होते ही उड़ गए Trump के होश! | PM Modi | António
India EUFTA: भारत-EU की साझेदारी अमेरिकी Tarrif का काट? सुनिए क्या बोले Expert | Donald Trump
India EUFTA: भारत-EU की साझेदारी किसे होगा फायदा? ट्रेड Expert Anuj Gupta ने बताया | PM Modi
Mumbai News: Borivali में अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस तो बिलख-बिलख कर रोने लग गई महिला | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन
22 चौके और 11 छक्के, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, वर्ल्ड कप में भारत ने बना डाले 352 रन
टेलीविजन
'द 50' में ये 24 फीमेल कंटेस्टेंट्स लगाएंगी एंटरटेमेंट का तड़का, जानें सबसे ज्यादा किसकी है फैन फॉलोइंग
'द 50' में ये फीमेल कंटेस्टेंट्स लगाएंगी एंटरटेमेंट का तड़का, जानें किसके हैं ज्यादा फॉलोवर्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
यूटिलिटी
अब बेटी की शादी टेंशन नहीं, सरकार की ये योजना बनेगी सहारा
अब बेटी की शादी टेंशन नहीं, सरकार की ये योजना बनेगी सहारा
हेल्थ
Kidney Disease: साइलेंट किलर है किडनी की बीमारी! शरीर के इन हिस्सों में दर्द हो सकता है खतरे का संकेत, न करें इग्नोर
साइलेंट किलर है किडनी की बीमारी! शरीर के इन हिस्सों में दर्द हो सकता है खतरे का संकेत, न करें इग्नोर
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget