हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थKidney Disease: साइलेंट किलर है किडनी की बीमारी! शरीर के इन हिस्सों में दर्द हो सकता है खतरे का संकेत, न करें इग्नोर

Kidney Disease: साइलेंट किलर है किडनी की बीमारी! शरीर के इन हिस्सों में दर्द हो सकता है खतरे का संकेत, न करें इग्नोर

Silent Kidney Disease: किडनी की बीमारी को साइलेंट किलर कहा जाता है, चलिए आपको बताते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं और क्यों हमें किडनी के इन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 27 Jan 2026 04:29 PM (IST)
Early Detection Of Kidney Disease: किडनी शरीर के बेहद अहम अंगों में से एक है. यह मुट्ठी के आकार की, बीन्स जैसी संरचना वाली होती है और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पसलियों के ठीक नीचे स्थित रहती है. किडनी का मुख्य काम खून से गंदगी और अतिरिक्त पानी को छानकर यूरिन के रूप में बाहर निकालना है. इसके अलावा यह शरीर में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और हड्डियों व रेड ब्लड सेल्स के लिए जरूरी हार्मोन बनाने में भी अहम भूमिका निभाती है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मानवता अस्पताल, नासिक के कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉ. मोहन पटेल के अनुसार, किडनी की बीमारी को अक्सर "साइलेंट किलर" कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती दौर में इसके लक्षण सामने नहीं आते. डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर किडनी खराब होने की सबसे बड़ी वजहें हैं.शुरुआत में किडनी डैमेज होने पर न दर्द होता है और न कोई असहजता महसूस होती है, जिससे बीमारी की पहचान बिना जांच के मुश्किल हो जाती है.

यूरिन टेस्ट करवाना जरूरी

यही कारण है कि डायबिटीज या हाई बीपी से पीड़ित लोगों को नियमित रूप से ब्लड और यूरिन टेस्ट कराना बेहद जरूरी है, भले ही वे खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहे हों. हालांकि, कुछ किडनी से जुड़ी समस्याएं ऐसी भी हैं, जिनमें दर्द महसूस हो सकता है. किडनी स्टोन, इंफेक्शन या ट्यूमर जैसी स्थितियों में दर्द उभर सकता है. खास बात यह है कि यह दर्द हमेशा किडनी की जगह पर ही महसूस हो, ऐसा जरूरी नहीं.

शरीर के इन हिस्सों में हो सकता है दर्द

कई बार किडनी का दर्द शरीर के दूसरे हिस्सों में महसूस होता है, जिसे मेडिकल भाषा में "रिफर्ड पेन" कहा जाता है. उदाहरण के तौर पर, जब किडनी स्टोन या ट्यूमर की वजह से यूरेटर (किडनी से ब्लैडर तक जाने वाली नली) में रुकावट आती है, तो तेज दर्द पीठ से शुरू होकर पेट के निचले हिस्से, जांघ या प्राइवेट पार्ट तक फैल सकता है. इसे यूरेट्रिक कॉलिक कहा जाता है.

इन लक्षणों को नहीं करना चाहिए इग्नोर

किडनी से जुड़ा दर्द अक्सर पीठ के निचले हिस्से में महसूस होता है, जिसे लोग आमतौर पर मसल पेन समझकर टाल देते हैं. लेकिन अगर यह दर्द गहराई से हो, लंबे समय तक बना रहे और इसके साथ बुखार या यूरिन में बदलाव जैसे लक्षण हों, तो सतर्क हो जाना चाहिए. कुछ मामलों में पेट दर्द भी किडनी इंफेक्शन या एब्सेस का संकेत हो सकता है. वहीं, किडनी फेलियर की गंभीर अवस्था में दिल के आसपास सूजन आ सकती है, जिससे सीने में दर्द महसूस हो सकता है. डायबिटीज के मरीजों में पैरों में दर्द, जलन या सूजन भी किडनी की खराबी का संकेत हो सकता है.

डॉक्टरों का साफ कहना है कि किडनी की शुरुआती बीमारी में आमतौर पर दर्द नहीं होताच लेकिन जब दर्द दिखे, तो उसे हल्के में लेने की भूल न करें.जिन लोगों को किडनी रोग का खतरा है, उन्हें दर्द का इंतजार करने के बजाय समय-समय पर जांच करानी चाहिए. समय पर पहचान ही किडनी को गंभीर नुकसान से बचा सकती है.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 27 Jan 2026 04:29 PM (IST)
