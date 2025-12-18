गिरावट से नहीं उबर पा रहा शेयर बाजार, लगातार चौथे दिन लुढ़का सेंसेक्स; निफ्टी का भी हाल बेहाल

Share Market Updates: भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला रूकने का नाम नहीं ले रहा. आज हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भी शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत रही. आज बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 41 अंकों की गिरावट के साथ 84518 के लेवल पर खुला.

वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 53 अंक लुढ़ककर 25765 पर करोबार की शुरुआत की. एशियाई बाजारों में गिरावट का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है. आज सेंसेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी का भी निवेशकों के सेंटिमेंट पर असर पड़ने की संभावना है.

बुधवार को भारतीय इक्विटी इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए थे. इस दौरान निफ्टी 41.55 अंक या 0.16 परसेंट टूटकर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 120.21 अंक या 0.14 परसेंट गिरकर 84,559.65 पर आ गया.

टॉप लूजर्स और गेनर्स में ये शामिल

अब तक के कारोबार में सनफार्मा, TMPV, M&M, NTPC, मारुति सुजुकी, कोटक बैंक, टाटा स्टील और BEL के शेयर नुकसान में नजर आ रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर इंफोसिस, HCLTech, TechM, TCS, SBI और ITC टॉप गेनर में शामिल रहे.

सेक्टर के हिसाब से देखे तो, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा और निफ्टी रियल्टी टॉप लूजर रहे, जिनमें 1 परसेंट तक की गिरावट आई है. इस बीच, निफ्टी IT और PSU बैंक इंडेक्स क्रमशः 0.9 परसेंट और 0.25 परसेंट ऊपर ट्रेड करते नजर आए. ब्रॉर्डर मार्केट में निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.10 परसेंट और निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.10 परसेंट नीचे नजर आया.



ग्लोबल मार्केट का हाल

17 दिसंबर को अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए. नैस्डैक कम्पोजिट में सबसे ज्यादा 1.81 परसेंट की गिरावट आई, इसके बाद S&P 500 में 1.16 परसेंट की गिरावट आई और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी 0.47 परसेंट नीचे रहा. इसका असर आज एशियाई बाजारों पर दिखा. निक्केई खुलते ही 1.53 परसेंट तक लुढ़क गया और टॉपिक्स में भी 0.57 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.36 और स्मॉल-कैप कोसडैक 1.13 परसेंट नीचे रहा. ऑस्ट्रेलिया में, S&P/ASX 200 इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 0.3 परसेंट तक लुढ़क गया.

शेयर बाजार में गिरावट की वजहें

विदेशी निवेशकों की बिकवाली- विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली से बाजार पर दबाव बढ़ता जा रहा है. बुधवार, 17 दिसंबर को विदेशी निवेशकों ने 1172 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर बेचे. इस बीच, घरेलू निवेशकों (DIIs) ने 769 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. यह लगातार चौदहवां दिन है, जब विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों की बिकवाली की. दिसंबर महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 21,073 करोड़ रुपये से ज्यादा निकाल चुके हैं.

रुपये में गिरावट- रुपये में रिकॉर्ड स्तर पर गिरावट का भी बाजार पर असर है. मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट के साथ 90.87 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. हालांकि, बुधवार, 17 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले 0.7 परसेंट की बढ़त हासिल की रुपये ने शानदार रिकवरी की. गुरुवार को भारतीय रुपया 90.35 पर खुला, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पिछले बंद भाव 90.37 के लगभग बराबर है.

अमेरिका में रोजगार के आंकड़े- नवंबर के महीने में भले ही अमेरिका में रोजगार के शानदार आंकड़े आए. 64,000 नौकरियां बढ़ीं, लेकिन बावजूद इसके निवेशक अब दिसंबर के रोजगार के आंकड़ों को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं क्योंकि यही आंकड़े अमेरिकी ब्याज दरों की दिशा तय करेंगे, जिसका असर कई अन्य दूसरे देशों पर भी पड़ेगा इसलिए निवेशक बहुत ज्यादा रिस्क लेने से बचते नजर आ रहे हैं.

इसके अलावा, निवेशकों को UK में बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट पर फैसला, यूरो एरिया के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी का ऐलान और US से महंगाई, बेरोजगारी की डेटा का भी इंतजार है. इसके अलावा, बैंक ऑफ जापान ने भी अपनी दो-दिवसीय पॉलिसी मीटिंग शुरू कर दी है, उम्मीद है कि यह शुक्रवार को इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 0.75 परसेंट कर सकता है.

