हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPM मोदी का न्यू ईयर गिफ्ट: देशभर में 1 जनवरी से कम होंगे CNG-PNG के दाम, जानें कितनी होगी बचत?

PM मोदी का न्यू ईयर गिफ्ट: देशभर में 1 जनवरी से कम होंगे CNG-PNG के दाम, जानें कितनी होगी बचत?

CNG PNG Price Cut: देश के करोड़ों गैस उपभोक्ताओं के लिए खुशी की खबर है क्योंकि नए साल में CNG और PNG की कीमतें घटाई जाएंगी, जिसका फायदा देशभर के आम उपभोक्ताओं को मिलेगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 18 Dec 2025 08:37 AM (IST)
Preferred Sources

CNG PNG Price Cut: नया साल 2026 एक ऐसी खुशखबरी लेकर आ रहा है, जिसे सुन देश के करोड़ों गैस उपभोक्ता खुशी से झूम उठेंगे. दरअसल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने टैरिफ रैशनलाइजेशन का ऐलान किया है, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा.

हाल ही में अपने दिए एक इंटरव्यू में PNGRB के सदस्य ए.के. तिवारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि  नए यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर से कंज्यूमर्स को राज्य और लागू टैक्स के आधार पर प्रति यूनिट 2-3 रुपये की बचत होगी. उन्होंने बताया कि टैरिफ के इस नए स्ट्रक्चर से ट्रांसपोर्टेशन से लेकर किचन में बचत होगी. 

तीन से घटकर दो जोन में बंटा टैरिफ 

रेगुलेटर ने जोन की संख्या की संख्या को तीन से घटाकर दो कर टैरिफ स्ट्रक्चर को और आसान बना दिया है. साल 2023, वाले सिस्टम के तहत टैरिफ को डिस्टेंस या दूरी के आधार पर तीन जोन में बांटा गया था. 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 42 रुपये, 300-1,200 किलोमीटर के लिए 80 रुपये, और 1,200 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 107 रुपये की कीमत बैठती थी.

अब तीन के बजाय केवल दो ही जोन होंगे. पहला जोन देश भर में  CNG और घरेलू PNG कस्टमर्स पर लागू होगा. इसे आसान भाषा में कहे तो इस नई व्यवस्था के तहत जोन-1 के लिए 54 रुपये का दर तय किया गया है, जबकि यह पहले 80 रुपये और 107 रुपये तक हुआ करती थी. 

हर आम आदमी को मिले फायदा

नया टैरिफ स्ट्रक्चर भारत के 312 भौगोलिक क्षेत्रों में काम कर रही 40 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को कवर करेगा. तिवारी कहते हैं,  "इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में CNG का इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स और अपने किचन में PNG का इस्तेमाल करने वाले घरों को फायदा होगा.'' सरकार ने निर्देश दिया है कि कम दरों का लाभ आम उपभोक्ताओं पर पहुंचाया जाए और इसकी निगरानी खुद रेगुलेटरी बोर्ड करेगर. तिवारी ने कहा, "हमारा रोल इस बिजनेस में कंज्यूमर्स के साथ-साथ ऑपरेटर्स के हितों को बैलेंस करना है."

क्या है सरकार का लक्ष्य? 

सरकार का प्रयास सब्सिडाइज्ड और रैशनलाइज्ड गैस देने का है ताकि पूरे देश में प्राकृतिक गैस के इस्‍तेमाल को बढ़ावा मिले. इसके चलते कई राज्यों ने वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) कम किया है और परमिशन प्रोसेस को आसान बनाया है.

CNG और PNG इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते दायरे पर बात करते हुए तिवारी ने कहा कि पूरे देश के गैस नेटवर्क को कवर करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSUs), प्राइवेट कंपनियां और जॉइंट वेंचर जैसे ऑपरेटर्स शामिल हैं. उनका कहना है कि इस काम में PNGRB सरकार की मदद सिर्फ एक रेगुलेटर के तौर पर नहीं, बल्कि फेसिलेटर के तौर पर कर रहा है.

ये भी पढ़ें:

रोज 400 करोड़ तक का नुकसान, दिल्ली में कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध का कारोबार और ट्रांसपोर्ट पर असर

Published at : 18 Dec 2025 08:29 AM (IST)
Tags :
CNG PNG CNG-PNG Price Cut CNG PNG Price Cut
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi Muscat Visit: 'ऐसा लगा कि भगवान के हो गए दर्शन', ओमान में पीएम मोदी से मिलकर किसने कहा ये
'ऐसा लगा कि भगवान के हो गए दर्शन', ओमान में पीएम मोदी से मिलकर किसने कहा ये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
इंडिया
'मुसलमान नदी की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें...', RSS के दत्तात्रेय ने यह क्या कह दिया?
'मुसलमान नदी की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें...', RSS के दत्तात्रेय ने यह क्या कह दिया?
बॉलीवुड
'लॉलीपॉप' गाने को लेकर ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़, लोग बोले- अश्लील डांस, शर्मनाक है ये
'लॉलीपॉप' गाने को लेकर ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़, लोग बोले- अश्लील डांस, शर्मनाक है ये
Advertisement

वीडियोज

UP News:स्कूल के मिड-डे मील में रेंगते मिले कीड़े, हड़कंप मचने के बाद BSA ने बैठाई जांच! | Mau
Janhit with Chitra Tripathi : सोनिया-राहुल को मिली राहत पर राजनीति? | National Herald Case
डांस रानी या ईशानी की नौकरानी ? Saas Bahu Aur Saazish (17.12.2025)
Sandeep Chaudhary: नीतीश की सेहत पर बहस, CM पद को लेकर बड़ा सवाल | Nitish Kumar Hijab Row
Bharat Ki Baat: असल मुद्दों पर सियासत..'राम-राम जी'! | VB–G RAM G Bill | BJP Vs Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Muscat Visit: 'ऐसा लगा कि भगवान के हो गए दर्शन', ओमान में पीएम मोदी से मिलकर किसने कहा ये
'ऐसा लगा कि भगवान के हो गए दर्शन', ओमान में पीएम मोदी से मिलकर किसने कहा ये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
इंडिया
'मुसलमान नदी की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें...', RSS के दत्तात्रेय ने यह क्या कह दिया?
'मुसलमान नदी की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें...', RSS के दत्तात्रेय ने यह क्या कह दिया?
बॉलीवुड
'लॉलीपॉप' गाने को लेकर ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़, लोग बोले- अश्लील डांस, शर्मनाक है ये
'लॉलीपॉप' गाने को लेकर ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़, लोग बोले- अश्लील डांस, शर्मनाक है ये
आईपीएल 2026
IPL 2026 ऑक्शन में सबसे बड़ा उलटफेर! बेहद 'मामूली रकम' में बिके ये 5 दिग्गज खिलाड़ी
IPL 2026 ऑक्शन में सबसे बड़ा उलटफेर! बेहद 'मामूली रकम' में बिके ये 5 दिग्गज खिलाड़ी
हेल्थ
ठंड में क्यों कम लगती है प्यास, क्या इस टाइम शरीर में कम हो जाती है पानी की जरूरत?
ठंड में क्यों कम लगती है प्यास, क्या इस टाइम शरीर में कम हो जाती है पानी की जरूरत?
जनरल नॉलेज
भारत में किन धर्मों के लोगों को माना जाता है अल्पसंख्यक, क्या-क्या हैं इनके अधिकार?
भारत में किन धर्मों के लोगों को माना जाता है अल्पसंख्यक, क्या-क्या हैं इनके अधिकार?
नौकरी
सरकारी नौकरी का मौका, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बड़ी भर्ती; जानें पूरी डिटेल्स
सरकारी नौकरी का मौका, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बड़ी भर्ती; जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget