हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसनवी मुंबई एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत, पहली फ्लाइट को दिया गया वॉटर कैनन सैल्यूट

नवी मुंबई एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत, पहली फ्लाइट को दिया गया वॉटर कैनन सैल्यूट

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुरुवार को कमर्शियल उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया. यह भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है..

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 25 Dec 2025 02:03 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुरुवार को कमर्शियल उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया. यह भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के लिए हवाई यात्रा क्षमता का विस्तार होगा. 

कौन सी रही पहली उड़ान?

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) ने परिचालन शुरू किया और इंडिगो की बेंगलुरु से आने वाली पहली उड़ान सुबह आठ बजे हवाई पट्टी पर उतरी. हवाई अड्डा संचालक ने एक बयान में कहा कि, आगमन पर विमान को पारंपरिक 'वॉटर कैनन सैल्यूट' (पानी की बौछारों से सलामी) दिया गया.

यह विमानन क्षेत्र की एक पुरानी परंपरा है, जिसने एनएमआईए के पहले कमर्शियल आगमन और प्रस्थान का संकेत दिया. बयान के मुताबिक, पहले आगमन के बाद हवाई अड्डे से पहली उड़ान इंडिगो की 6ई882 सुबह 08:40 बजे हैदराबाद के लिए रवाना हुई, जिसके साथ ही एनएमआईए का उद्घाटन आगमन और प्रस्थान की प्रक्रिया पूरी हो गई.

पहले दिन इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्टार एयर घरेलू सेवाओं का परिचालन करेंगे, जो इस नयी सुविधा को भारत के नौ गंतव्यों से जोड़ेंगे. बयान के अनुसार, हवाई अड्डा पहले दिन 15 उड़ानों के प्रस्थान का परिचालन करेगा. इसमें बताया गया कि शुरुआती चरण के दौरान यह सुविधा 12 घंटे (सुबह आठ बजे से रात आठ बजे के बीच) संचालित होगी, जिसमें 13 गंतव्यों के लिए प्रतिदिन 24 उड़ानों के प्रस्थान की व्यवस्था होगी. 

पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस साल आठ अक्टूबर को हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था. पांच चरणों वाले इस हवाई अड्डे का पहला चरण 19,650 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. हवाई अड्डे के सभी पांच चरण पूरे होने तक यह सालाना नौ करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा, साथ ही इसमें समर्पित कार्गो टर्मिनल भी होगा. 

पूरी परियोजना को एक विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी), नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनएमआईएएल) के तहत कई चरणों में विकसित किया जा रहा है. जिसमें अदाणी समूह की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है और शेष 26 प्रतिशत हिस्सेदारी  नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) के पास है. अगले साल फरवरी से परिचालन को बढ़ाकर चौबीसों घंटे करने की योजना है. 

यह भी पढ़ें: सोना-चांदी की जबरदस्त रफ्तार, एक्सपर्ट्स ने बताया 2026 कितनी लंबी रहेगी छलांग, जानें कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न

Published at : 25 Dec 2025 02:01 PM (IST)
Tags :
Navi Mumbai International Airport First Flight Navi Mumbai Airport
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
बिहार
खरमास के बाद 'मैदान' में उतरेंगे निशांत कुमार? RJD के दावे के बीच JDU ने दिया बड़ा संकेत
खरमास के बाद 'मैदान' में उतरेंगे निशांत कुमार? RJD के दावे के बीच JDU ने दिया बड़ा संकेत
विश्व
17 साल बाद ‘डार्क प्रिंस’ की वापसी, ढाका की सियासत में भूचाल, भारत के लिए उम्मीद या खतरे की घंटी?
17 साल बाद ‘डार्क प्रिंस’ की वापसी, ढाका की सियासत में भूचाल, भारत के लिए उम्मीद या खतरे की घंटी?
साउथ सिनेमा
रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2' में हुई अब बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की एंट्री ? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
रजनीकांत की 'जेलर 2' में शाहरुख खान भी मचाएंगे धमाल? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
Advertisement

वीडियोज

Rupee और Bonds पर RBI का Rs. 3 Lakh Crore का Game-Changer Step| Paisa Live
Bangladesh पहुंचा Khaleda Zia का बेटा Tariq Rehman, बदलने वाला है पीएम ! । Yunus Khan
Bhay Interview: Gaurav Tiwari की mysterious stories, Real Horror Locations और Spooky BTS experience Ft. Danish Sood
BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल को अब BJP का प्रेरणा स्थल देगा कड़ी टक्कर । Ataj Jayanti
BMC Election से Raj Thackeray के नेता के इस नेता के पोस्ट ने मचा दिया चुनावी मैदान में तहलका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
बिहार
खरमास के बाद 'मैदान' में उतरेंगे निशांत कुमार? RJD के दावे के बीच JDU ने दिया बड़ा संकेत
खरमास के बाद 'मैदान' में उतरेंगे निशांत कुमार? RJD के दावे के बीच JDU ने दिया बड़ा संकेत
विश्व
17 साल बाद ‘डार्क प्रिंस’ की वापसी, ढाका की सियासत में भूचाल, भारत के लिए उम्मीद या खतरे की घंटी?
17 साल बाद ‘डार्क प्रिंस’ की वापसी, ढाका की सियासत में भूचाल, भारत के लिए उम्मीद या खतरे की घंटी?
साउथ सिनेमा
रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2' में हुई अब बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की एंट्री ? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
रजनीकांत की 'जेलर 2' में शाहरुख खान भी मचाएंगे धमाल? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
सफेद ड्रेस में परी-सी खूबसूरत दिखीं महाकुंभ की मोनालिसा, वायरल वीडियो देख यूजर्स भी हो गए मदहोश
सफेद ड्रेस में परी-सी खूबसूरत दिखीं महाकुंभ की मोनालिसा, वायरल वीडियो देख यूजर्स भी हो गए मदहोश
यूटिलिटी
ट्रेन में कब अपग्रेड होता है टिकट, कैसे कराएं बुकिंग कि हर बार मिले इसका फायदा?
ट्रेन में कब अपग्रेड होता है टिकट, कैसे कराएं बुकिंग कि हर बार मिले इसका फायदा?
हेल्थ
Atal Canteen: 1 रुपये या 5 रुपये की कैंटीन का खाना कितना होता है हेल्दी, कैसे कर सकते हैं इसकी जांच?
1 रुपये या 5 रुपये की कैंटीन का खाना कितना होता है हेल्दी, कैसे कर सकते हैं इसकी जांच?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Embed widget