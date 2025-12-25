नवी मुंबई एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत, पहली फ्लाइट को दिया गया वॉटर कैनन सैल्यूट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुरुवार को कमर्शियल उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया. यह भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) के लिए हवाई यात्रा क्षमता का विस्तार होगा.

कौन सी रही पहली उड़ान?

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) ने परिचालन शुरू किया और इंडिगो की बेंगलुरु से आने वाली पहली उड़ान सुबह आठ बजे हवाई पट्टी पर उतरी. हवाई अड्डा संचालक ने एक बयान में कहा कि, आगमन पर विमान को पारंपरिक 'वॉटर कैनन सैल्यूट' (पानी की बौछारों से सलामी) दिया गया.

यह विमानन क्षेत्र की एक पुरानी परंपरा है, जिसने एनएमआईए के पहले कमर्शियल आगमन और प्रस्थान का संकेत दिया. बयान के मुताबिक, पहले आगमन के बाद हवाई अड्डे से पहली उड़ान इंडिगो की 6ई882 सुबह 08:40 बजे हैदराबाद के लिए रवाना हुई, जिसके साथ ही एनएमआईए का उद्घाटन आगमन और प्रस्थान की प्रक्रिया पूरी हो गई.

पहले दिन इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्टार एयर घरेलू सेवाओं का परिचालन करेंगे, जो इस नयी सुविधा को भारत के नौ गंतव्यों से जोड़ेंगे. बयान के अनुसार, हवाई अड्डा पहले दिन 15 उड़ानों के प्रस्थान का परिचालन करेगा. इसमें बताया गया कि शुरुआती चरण के दौरान यह सुविधा 12 घंटे (सुबह आठ बजे से रात आठ बजे के बीच) संचालित होगी, जिसमें 13 गंतव्यों के लिए प्रतिदिन 24 उड़ानों के प्रस्थान की व्यवस्था होगी.

पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस साल आठ अक्टूबर को हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था. पांच चरणों वाले इस हवाई अड्डे का पहला चरण 19,650 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. हवाई अड्डे के सभी पांच चरण पूरे होने तक यह सालाना नौ करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा, साथ ही इसमें समर्पित कार्गो टर्मिनल भी होगा.

पूरी परियोजना को एक विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी), नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनएमआईएएल) के तहत कई चरणों में विकसित किया जा रहा है. जिसमें अदाणी समूह की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है और शेष 26 प्रतिशत हिस्सेदारी नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) के पास है. अगले साल फरवरी से परिचालन को बढ़ाकर चौबीसों घंटे करने की योजना है.

