Stock Market News: विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार बुधवार को भी दबाव में रहे और लगातार तीसरे कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुए. बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 120.21 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,559.65 अंक पर बंद हुआ, जबकि दिन के कारोबार के दौरान यह एक समय 263.88 अंक टूटकर 84,415.98 के निचले स्तर तक पहुंच गया था. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 41.55 अंक या 0.16 प्रतिशत फिसलकर 25,818.55 अंक पर बंद हुआ, जो पिछले एक सप्ताह का सबसे निचला स्तर है.

शेयर बाजार में क्यों गिरावट?

बाजार की इस कमजोरी में बैंकिंग, फाइनेंशियल और कंज्यूमर सेक्टर के कई बड़े शेयरों में बिकवाली देखने को मिली. सेंसेक्स में शामिल ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक, अदानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइटन और एशियन पेंट्स के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, जबकि भारतीय स्टेट बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और मारुति सुजुकी के शेयरों ने कुछ हद तक बाजार को संभालने की कोशिश की और ये बढ़त के साथ बंद हुए.

निवेशकों की धारणा पर विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली का भी साफ असर दिखा, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार एफआईआई ने मंगलवार को 2,381.92 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिक्री की, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,077.48 करोड़ रुपये की खरीदारी कर बाजार को कुछ सहारा दिया. वैश्विक स्तर पर एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग के बाजार बढ़त में बंद हुए, जबकि यूरोपीय बाजारों में भी मजबूती देखने को मिली.

घरेलू बाजारों पर दबाव

इसके बावजूद अमेरिकी बाजारों के कमजोर बंद होने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने घरेलू बाजारों पर दबाव बनाए रखा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 2.12 प्रतिशत चढ़कर 60.17 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जिससे महंगाई और चालू खाते के घाटे को लेकर चिंताएं बढ़ीं. गौरतलब है कि एक दिन पहले यानी मंगलवार को भी बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी, जब सेंसेक्स 533.50 अंक टूटकर 84,679.86 और निफ्टी 167.20 अंक गिरकर 25,860.10 पर बंद हुआ था. कुल मिलाकर, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक अनिश्चितता फिलहाल घरेलू शेयर बाजार की दिशा तय करती नजर आ रही हैं..

ये भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडा को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बेनकाब, बताया क्या है टैरिफ के पीछे का बड़ा खेल

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)