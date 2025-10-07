Stock Market News: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को लगातार चौथे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ. प्रमुख बैंकों में खरीदारी और घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) के समर्थन से बाजार में सकारात्मक रुझान देखने को मिला. बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 136.63 अंक (0.17%) बढ़कर 81,926.75 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 82,309.56 अंक तक चढ़ गया था, लेकिन ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली से इसकी बढ़त सीमित रह गई. वहीं, एनएसई का निफ्टी 50 सूचकांक 30.65 अंक (0.12%) की बढ़त के साथ 25,108.30 अंक पर बंद हुआ.

प्रमुख लाभ और नुकसान वाले शेयर

सेंसेक्स समूह की कंपनियों में भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. वहीं, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, ट्रेंट और इन्फोसिस में गिरावट देखने को मिली.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि घरेलू शेयर बाजार अनुकूल वैश्विक संकेतों के कारण मजबूती के साथ खुला, लेकिन दूसरी तिमाही के औसत नतीजों की आशंका से बढ़त सीमित रही. उन्होंने कहा कि बाजार अब तीसरी तिमाही में हालात बेहतर होने की संभावनाओं पर नजर रखेगा.

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा कि हालिया तेजी के बाद बाजार में उतार-चढ़ाव रहा. सेक्टोरल स्तर पर रियल्टी, फार्मा और ऊर्जा शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई, जबकि एफएमसीजी और धातु शेयरों में गिरावट रही.

सेक्टोरल प्रदर्शन

दूरसंचार सूचकांक में सबसे अधिक 2.13% की बढ़त रही. रियल्टी सेक्टर में 1.09%, और ऊर्जा सेक्टर में 0.47% की तेजी दर्ज की गई. दूसरी ओर, एफएमसीजी, आईटी, जिंस और बैंकिंग सेक्टर में गिरावट देखने को मिली. बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.45% बढ़ा, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स 0.15% गिरा.

सोमवार को एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशकों) ने 313.77 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि डीआईआई (घरेलू संस्थागत निवेशकों) ने 5,036.39 करोड़ रुपये की मजबूत खरीदारी की.

वैश्विक बाजार और तेल की कीमतें

एशियाई बाजारों में जापान का निक्की सकारात्मक बंद हुआ, जबकि चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार अवकाश के कारण बंद रहे. यूरोपीय बाजार मिले-जुले रुख में कारोबार कर रहे थे और अमेरिकी बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.15% गिरकर 65.37 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

पिछले चार कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स 1,659.13 अंक (2.06%) चढ़ चुका है, जबकि निफ्टी में 497.2 अंक (2.02%) की बढ़त दर्ज की गई है. कुल मिलाकर, बैंकिंग और टेलीकॉम शेयरों की मजबूती, घरेलू निवेशकों की जबरदस्त खरीदारी और अनुकूल वैश्विक माहौल के कारण भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे दिन हरे निशान पर बंद हुआ.

