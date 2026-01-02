Stock Market News: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त मजबूती देखने को मिली, जहां बिजली, बैंकिंग और धातु शेयरों में जोरदार खरीदारी के चलते दोनों प्रमुख सूचकांक नई ऊंचाइयों पर बंद हुए. घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की लगातार खरीदारी और एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने बाजार की धारणा को मजबूत किया. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 573.41 अंक यानी 0.67 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,762.01 अंक पर बंद हुआ, जबकि कारोबार के दौरान यह 623.67 अंक चढ़कर 85,812.27 के स्तर तक भी पहुंच गया.

शेयर बाजार में तेजी

वहीं NSE का निफ्टी 182 अंक यानी 0.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,328.55 अंक पर बंद हुआ और सत्र के दौरान 193.45 अंकों की छलांग लगाकर 26,340 का अपना सर्वकालिक उच्च स्तर भी छू लिया.

सेंसेक्स की कंपनियों में एनटीपीसी, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, मारुति, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में मजबूत तेजी दर्ज की गई, जबकि आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, एक्सिस बैंक और भारती एयरटेल नुकसान में रहे. बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरुवार को 3,268.60 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,525.89 करोड़ रुपये का निवेश किया.

वैश्विक बाजार का हाल

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक मजबूती के साथ बंद हुए, जबकि चीन का शंघाई कम्पोजिट और जापान का निक्की अवकाश के कारण बंद रहे. यूरोपीय बाजारों में भी कारोबार के दौरान सकारात्मक रुख देखने को मिला, वहीं अमेरिकी बाजार नववर्ष अवकाश के चलते बंद रहे. इस बीच वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60.63 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.

