इन बैंकों ने बदली फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें, सीनियर सिटीजन को 8% से ज्यादा रिटर्न...

FD Interest Rates March 2026: बैंकिंग सेक्टर में हाल के दिनों में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की ब्याज दरों में बदलाव देखने को मिला है. मार्च 2026 में कई बैंकों ने अपनी एफडी की दरों को अपडेट किया है. नए बदलाव के बाद कुछ बैंक सीनियर सिटीजन को 8 प्रतिशत से ज्यादा तक का रिटर्न ऑफर कर रहे हैं.

जिन बैंकों ने अपनी एफडी दरों में संशोधन किया है उनमें एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं. इन नई दरों को अलग-अलग अवधि की एफडी पर लागू किया गया है. आइए जानते हैं, इस विषय में....

एचडीएफसी बैंक की नई ब्याज दरें

एचडीएफसी बैंक ने 3 करोड़ रुपये से कम की एक फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर में बदलाव किया है. बैंक की वेबसाइट के अनुसार नई दरें 6 मार्च 2026 से लागू कर दी गई हैं. नए ब्याज दरों के अनुसार सामान्य ग्राहकों को अब 2.75 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत तक ब्याज मिल रहा है.

वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर 3.25 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच तय की गई है.

यस बैंक की बदली हुई एफडी दरें

यस बैंक की ओर से भी 3 करोड़ रुपये से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों को अपडेट किया है. बैंक की नई दरें 5 मार्च 2026 से लागू हो चुकी हैं. बदलाव के बाद सामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दर 3.25 फीसदी से 7 फीसदी के बीच रखी गई है.

जबकि सीनियर सिटीजन को 3.75 प्रतिशत से 7.75 फीसदी तक रिटर्न मिल सकता है. बैंक के अनुसार सबसे ज्यादा ब्याज 36 महीने से लेकर 60 महीने से कम अवधि वाली एफडी पर दिया जा रहा है.

बंधन बैंक ने भी बदली एफडी रेट

Bandhan Bank की ओर से भी 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव करने का फैसला लिया गया है. बैंक की नई ब्याज दरें 5 मार्च 2026 से लागू कर दी गई है. नॉर्मल ग्राहकों को 2.95 प्रतिशत से 7.25 फीसदी वहीं सीनियर सिटीजन को 3.70 फीसदी से 7.75 प्रतिशत की ब्याज दरों का लाभ दिया जा रहा है.

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी 3 करोड़ रुपये से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में संशोधन किया है. बैंक की नई दरें 6 मार्च 2026 से लागू हो चुकी हैं. बदलाव के बाद सामान्य ग्राहकों को 5 साल की एफडी पर अधिकतम 7.90 प्रतिशत तक ब्याज मिल सकता है.

वहीं सीनियर सिटीजन को इसी अवधि की एफडी पर 8.10 फीसदी तक का रिटर्न दिया जा रहा है.

