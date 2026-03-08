हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
FD Rates Update: इन बैंकों ने बदली फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें, सीनियर सिटीजन को 8% से ज्यादा रिटर्न...

FD Rates Update: इन बैंकों ने बदली फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें, सीनियर सिटीजन को 8% से ज्यादा रिटर्न...

बैंकिंग सेक्टर में हाल के दिनों में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की ब्याज दरों में बदलाव देखने को मिला है. मार्च 2026 में कई बैंकों ने अपनी एफडी की दरों को अपडेट किया है. आइए जानते हैं, इस विषय में....

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 08 Mar 2026 03:48 PM (IST)
FD Interest Rates March 2026: बैंकिंग सेक्टर में हाल के दिनों में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की ब्याज दरों में बदलाव देखने को मिला है. मार्च 2026 में कई बैंकों ने अपनी एफडी की दरों को अपडेट किया है. नए बदलाव के बाद कुछ बैंक सीनियर सिटीजन को 8 प्रतिशत से ज्यादा तक का रिटर्न ऑफर कर रहे हैं.

जिन बैंकों ने अपनी एफडी दरों में संशोधन किया है उनमें एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं. इन नई दरों को अलग-अलग अवधि की एफडी पर लागू किया गया है. आइए जानते हैं, इस विषय में....

एचडीएफसी बैंक की नई ब्याज दरें

एचडीएफसी बैंक ने 3 करोड़ रुपये से कम की एक फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर में बदलाव किया है. बैंक की वेबसाइट के अनुसार नई दरें 6 मार्च 2026 से लागू कर दी गई हैं. नए ब्याज दरों के अनुसार सामान्य ग्राहकों को अब 2.75 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत तक ब्याज मिल रहा है.

वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर 3.25 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच तय की गई है.

यस बैंक की बदली हुई एफडी दरें

यस बैंक की ओर से भी 3 करोड़ रुपये से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों को अपडेट किया है. बैंक की नई दरें 5 मार्च 2026 से लागू हो चुकी हैं. बदलाव के बाद सामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दर 3.25 फीसदी से 7 फीसदी के बीच रखी गई है.

जबकि सीनियर सिटीजन को 3.75 प्रतिशत से 7.75 फीसदी तक रिटर्न मिल सकता है. बैंक के अनुसार सबसे ज्यादा ब्याज 36 महीने से लेकर 60 महीने से कम अवधि वाली एफडी पर दिया जा रहा है.

बंधन बैंक ने भी बदली एफडी रेट 

Bandhan Bank की ओर से भी 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव करने का फैसला लिया गया है. बैंक की नई ब्याज दरें 5 मार्च 2026 से लागू कर दी गई है. नॉर्मल ग्राहकों को 2.95 प्रतिशत से 7.25 फीसदी वहीं सीनियर सिटीजन को 3.70 फीसदी से 7.75 प्रतिशत की ब्याज दरों का लाभ दिया जा रहा है.  

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी 3 करोड़ रुपये से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में संशोधन किया है. बैंक की नई दरें 6 मार्च 2026 से लागू हो चुकी हैं. बदलाव के बाद सामान्य ग्राहकों को 5 साल की एफडी पर अधिकतम 7.90 प्रतिशत तक ब्याज मिल सकता है.

वहीं सीनियर सिटीजन को इसी अवधि की एफडी पर 8.10 फीसदी तक का रिटर्न दिया जा रहा है.

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Published at : 08 Mar 2026 03:48 PM (IST)
FD Interest Rates March 2026 Banks FD Interest Rate Update
