गिरावट के साथ बंद बाजार, 610 अंक लुढ़का सेंसेक्स, निफ्टी 26000 के नीचे, जानें कल कैसी रहेगी चाल

Stock Market Today: शेयर बाजार में पिछले दो कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर सोमवार को ब्रेक लग गया. भारी मुनाफावसूली और विदेशी निवेशकों की जोरदार बिकवाली के बीच बीएसई का सेंसेक्स 609.68 अंक (0.71%) लुढ़ककर 85,102.69 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 225.90 अंक (0.86%) गिरकर 25,960.55 पर आ गया. कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 836 अंक टूटकर 84,875.59 तक और निफ्टी 294 अंक गिरकर 25,892.25 के स्तर तक पहुंच गया था.

बाजार में क्यों गिरावट?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस सप्ताह होने वाली यूएस फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया है, जिससे बाजार धारणा कमजोर हुई है. सेंसेक्स कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इटर्नल, ट्रेंट, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, पावरग्रिड, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, टाइटन, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएंडटी और भारती एयरटेल के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक के शेयर बढ़त में रहे.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर के अनुसार, मजबूत जीडीपी आंकड़ों और आरबीआई की हालिया ब्याज दर कटौती के बावजूद निकट अवधि की भावना वैश्विक मौद्रिक नीति से जुड़ी चिंताओं, एफआईआई की लगातार बिकवाली और रुपये की कमजोरी के कारण दबाव में है.

जापानी बॉन्ड यील्ड के वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंचने से वैश्विक उतार-चढ़ाव और ‘येन कैरी ट्रेड’ के अनवाइंड होने की आशंकाएं बढ़ी हैं. एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.34%, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.54% और जापान का निक्केई 0.13% चढ़ा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग 1.23% गिरा. यूरोपीय बाजार मिले-जुले रुख के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे.

एफआईआई ने शुक्रवार को 438.90 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि डीआईआई ने 4,189.17 करोड़ रुपये की खरीदारी की. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड भी 0.61% टूटकर 63.37 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.

