पांच साल बाद अब चीन शुरू करने जा रहा भारत में ये सेवा, जानें क्या होगा इसका बड़ा फायदा

China Online Visa Application System: भारत और चीन के बीच करीब पांच साल पहले संबंधों में आई तल्खी के बाद अब दोनों देश पुरानी खटास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की दिशा में प्रयासरत हैं. इसी क्रम में चीन के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीज़ा बहाल किए जाने के बाद भारत स्थित चीनी दूतावास ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है. भारत में तैनात चीनी राजदूत शू फ़ेईहोंग ने सोमवार को बताया कि इस महीने भारत में चीनी दूतावास की ओर से ऑनलाइन वीज़ा प्रणाली शुरू की जा रही है.

चाइन ऑनलाइन वीजा एप्लिकेशन

नए वर्ष से ठीक पहले 22 दिसंबर को यह ऑनलाइन वीज़ा एप्लिकेशन सिस्टम आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा. राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आवेदकों को इस प्रणाली के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे. इसके लिए निर्धारित वेबसाइट है: visaforchina.cn/DEL3_EN/qianzh.

Notice Regarding Online Visa Processing Approval



China Online Visa Application System will be officially launched by the Chinese Embassy in India on December 22, 2025. Applicants could enjoy convenience of filling out the form and uploading application materials online by… — Xu Feihong (@China_Amb_India) December 8, 2025

इस घोषणा के साथ ही चीनी वीज़ा एप्लिकेशन सर्विस सेंटर, नई दिल्ली का पता और संपर्क जानकारी भी साझा की गई है. सेंटर का कार्य समय सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा और संपर्क नंबर 91-9999036735 है. इसका पता है—कॉनकोर्स फ्लोर, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001.

गौरतलब है कि जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के जवानों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा पर रोक लगा दी गई थी. इस घटना ने भारत और चीन के रिश्तों को सबसे निचले स्तर पर पहुँचा दिया था.

हालांकि, इसके बाद कई दौर की कूटनीतिक वार्ताओं और कमांडर स्तर की बैठकों के माध्यम से दोनों देशों ने तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाए. लगातार बातचीत और समझौतों से हालात धीरे-धीरे सामान्य हुए हैं और अब दोनों पड़ोसी देश आगे बढ़ते हुए आपसी संबंधों को पुनः मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं.

