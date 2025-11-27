Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market News: घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को सर्वकालिक ऊंचाई छूने के बाद फिसलकर अंत में लगभग सपाट रुख के साथ बंद हुआ. बीएसई का 30-शेयरों वाला सेंसेक्स 111 अंक की हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 भी 10 अंकों की बढ़त लेकर सत्र समाप्त कर गया. कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 446.35 अंक उछलकर 86,055.86 के अपने नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था.

सपाट बंदी का दिन

सेंसेक्स का पिछला सर्वकालिक उच्च स्तर 27 सितंबर 2024 को 85,978.25 अंक रहा था. निफ्टी भी सत्र के दौरान 105.15 अंक तेजी के साथ 26,310.45 के नए शिखर तक पहुंचा, लेकिन अंत में महज 10.25 अंक (0.04%) की बढ़त के साथ 26,215.55 पर बंद हुआ. निफ्टी का पिछला रिकॉर्ड स्तर भी 27 सितंबर 2024 का था, जब यह 26,277.35 अंक तक गया था.

यह लगातार दूसरा ट्रेडिंग सत्र था जब बाजार में तेजी दिखी. बुधवार को सेंसेक्स 1,022.50 अंक और निफ्टी 320.50 अंक उछला था. गुरुवार को सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक और एचडीएफसी बैंक के शेयर सबसे ज्यादा मजबूत रहे. दूसरी ओर, मारुति, इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट और एसबीआई के शेयरों में गिरावट देखी गई.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि उतार-चढ़ाव वाले सत्र में निफ्टी और सेंसेक्स ने अस्थायी रूप से नए रिकॉर्ड को छुआ, लेकिन दूसरे हिस्से में मुनाफावसूली बढ़ने से बढ़त सीमित रह गई. बीएसई स्मॉल-कैप इंडेक्स 0.38% टूटा, जबकि मिड-कैप इंडेक्स 0.01% फिसला.

एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर. के अनुसार, अमेरिका में ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों से वैश्विक जोखिम लेने की क्षमता में सुधार हुआ है, जिसका लाभ भारतीय बाजारों को मिला.

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को एफआईआई ने 4,778.03 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि डीआईआई ने 6,247.93 करोड़ रुपये की खरीदारी की. इस कैलेंडर वर्ष में अब तक सेंसेक्स 7,581.37 अंक (9.70%) और निफ्टी 2,570.75 अंक (10.87%) चढ़ चुके हैं.

एशियाई बाजार—दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग—सकारात्मक दायरे में बंद हुए. यूरोपीय बाजार दोपहर के कारोबार में हल्की बढ़त पर थे. अमेरिकी बाजार भी बुधवार को तेजी के साथ बंद हुए थे. इस बीच ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.05% गिरकर 63.10 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.

