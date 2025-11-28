सपाट चाल के साथ बंद हुआ भारतीय बाजार, जानें 1 दिसंबर को कैसी रहेगी मार्केट की चाल

Stock Market News: आर्थिक वृद्धि दर के नए आंकड़े जारी होने से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार पूरे दिन के उतार–चढ़ाव के बाद लगभग स्थिर बंद हुए. बीएसई पर 30 अंकों वाला सेंसेक्स 13.71 अंक फिसलकर 85,706.67 पर बंद हुआ. जबकि एनएसई पर निफ्टी 50 भी 12.60 अंक गिरकर 26,202.95 पर बंद हुए. इसके बाद दो दिनों से जारी तेजी थम गई.

इन शेयरों में गिरावट

पावर ग्रिड, इटर्नल, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस में सर्वाधिक गिरावट दिखी, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, कोटक बैंक और एसबीआई में खरीदारी उभरकर आई.

विदेशी कोषों की बिकवाली, वैश्विक बाजारों में सुस्ती तथा रिकॉर्ड स्तरों के बाद मुनाफावसूली ने बाजार को सीमित दायरे में रखा. स्मॉलकैप और मिडकैप सूचकांक भी हल्की गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि तेल-गैस, दूरसंचार, ऊर्जा और बिजली क्षेत्र के सूचकांक दबाव में रहे.

दूसरी तिमाही में बढ़ी जीडीपी

साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों में लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. कारोबारी समय के बाद जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई–सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी 8.2% बढ़ी, जो निवेशकों के मन में मिश्रित भावनाएँ जगाने वाला कारक रहा.

एशियाई बाजारों में मिश्रित रुख और अमेरिकी अवकाश के बीच एफआईआई ने 1,255 करोड़ की बिकवाली की, जबकि डीआईआई ने 3,940 करोड़ की खरीदारी से कुछ सहारा दिया; इस दौरान ब्रेंट क्रूड हल्की तेजी के साथ 63.50 डॉलर प्रति बैरल पर रहा.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)