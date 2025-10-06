शेयर बाजार एक बार फिर बुलिश, आईटी और बैंकिंग सेक्टर बने मार्केट की जान, जानें इसकी वजह

Indian Stock Market News: भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में बढ़ोतरी देखने को मिली. बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स में 582 अंकों की तेजी देखी गई, तो वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 25,000 के ऊपर चली गई. सोमवार के कारोबारी दिन में आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखी गई. शेयर बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों का काफी फायदा हुआ. वैश्विक बाजारों से मिल रही सकारात्मक संकेत से बाजार को सपोर्ट मिला. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस तेजी के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं.

1. IT शेयरों में जबरदस्त खरीदारी

सोमवार के कारोबारी दिन में आईटी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली. निवेशकों ने आईटी शेयरों पर दांव लगाया. निफ्टी IT इंडेक्स के सभी 10 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. साथ ही कारोबारी सत्र में निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.6 प्रतिशत तक की तेजी देखी गई.

2. बैंकिंग सेक्टरों में हुई खरीदारी

बैंकिंग शेयरों में पिछले 4 दिनों से जारी खरीदारी को निवेशकों ने सोमवार को भी जारी रखा. HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की मजबूती से बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त उछाल रही और मार्केट मजबूत हुआ. साथ ही बैंक निफ्टी के सभी 12 शेयर में तेजी देखी गई. पिछले 5 दिनों में बैंक शेयरो में 3 प्रतिशत की उछाल देखी गई है. बाजार जानकारों का मानना है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी अच्छा कर सकते हैं.

3. रुपए में आई मजबूती

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को अच्छी शुरुआत हुई. दोनों ही प्रमुख इंडेक्स हरे निशान के साथ ओपन हुए. शुरुआती कारोबार में ही रुपया पांच पैसे की बढ़त के साथ 88.74 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. जो पिछले भाव की तुलना में 5 पैसे की बढ़त को दिखाता है. रुपए में आई तेजी से भारतीय बाजार को सपोर्ट मिला और इसमें तेजी देखी गई.

4. वैश्विक मार्केट के सकारात्मक बदलाव

वैश्विक बाजार में हुई तेजी का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला. वैश्विक बाजार से आ रही पॉजिटिव संकेत से भारतीय बाजार को सपोर्ट मिला. एशिया के ज्यादातर बाजार सुबह के कारोबार में हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे. जापान के निक्केई इंडेक्स में 225 अंक की तेजी देखी गई.

यह भी पढ़ें: अब जाकर TCS में आई जान, जबदस्त उछाल से शेयर बना तूफान, कुछ ही देर में 24 हजार करोड़ की हुई कमाई

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)