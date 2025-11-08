हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसSBI ने 100 अरब डॉलर मार्केट कैप छू कर रच दिया इतिहास, अब लक्ष्य ग्लोबल टॉप 10 बैंकों में शामिल होना

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने 100 लाख करोड़ के कारोबारी आंकड़े को पार कर लिया है. बैंक का अगला लक्ष्य साल 2030 तक दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा मूल्यवान बैंकों की लिस्ट में शामिल होने का है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 08 Nov 2025 01:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

SBI Market Cap: भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और जारी विकास के बीच एक और राहत देने वाली खबर सामने आ रही है. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 100 लाख करोड़ के कारोबारी आंकड़े को पार कर लिया है. बैंक का अगला लक्ष्य साल 2030 तक दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा मूल्यवान बैंकों की लिस्ट में शामिल होने का है.

जिससे भारतीय बैंकिंग का स्थान और दबदबा पूरे विश्व में स्थापित हो सकेगा. आरबीआई की ओर से भी बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे है. एसबीआई की ओर से जानकारी दी गई है कि, बैंक का लक्ष्य अपने मूल्य को और बढ़ाना है और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. 

एसबीआई चेयरमैन का बयान 

एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेट्टी ने जानकारी दी है कि, मार्केट कैप के हिसाब से एसबीआई देश की सबसे बड़ी सरकारी संपत्तियों में से एक हैं. वहीं, बैंक का लक्ष्य है कि, वो अपने मूल्य को लगातार बढ़ाए. चेयरमैन ने कहा कि, हमने पिछले कुछ सालों में अच्छी कमाई की है. फिर भी हमारा कैपिटल अनुपात कई दूसरे बैंकों से कम है. सीएआर 15 प्रतिशत और सीईटी-वन 12 प्रतिशत करने का लक्ष्य हमने तय किया है. जो की भविष्य की जरूरतों के हिसाब से एक मजबूत कैपिटल लेवक का मेल है. 

सीएस सेट्टी ने आगे बताया कि, बैंक की ग्रोथ में कभी भी कैपिटल ने रुकावट नहीं की है. पिछले 4,5 सालों में बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है, जिससे बैंक का कैपिटल भी बढ़ गया है. बतौर चेयरमैन, एसबीआई के पास  6 से 7 ट्रिलियन रुपए का ग्रोथ-सपोर्टिंग कैपिटल मौजूद है. 

एसबीआई ने छुआ 100 अरब डॉलर का मार्केट कैप

सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन को एसबीआई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया, जिससे वह एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस, एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक जैसी दिग्गज कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गया. सितंबर तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 10 प्रतिशत बढ़कर 20,160 करोड़ रुपए के आंकड़े के पार पहुंच गई. 

यह भी पढ़ें: 76,609 करोड़ की बिकवाली के बावजूद विदेशी निवेशकों का भरोसा इन शेयरों पर बरकरार

 

 

 

 

Published at : 08 Nov 2025 01:24 PM (IST)
State Bank Of India News SBI Market Cap
