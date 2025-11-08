हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेस76,609 करोड़ की बिकवाली के बावजूद विदेशी निवेशकों का भरोसा इन शेयरों पर बरकरार

76,609 करोड़ की बिकवाली के बावजूद विदेशी निवेशकों का भरोसा इन शेयरों पर बरकरार

भारतीय बाजार में दबाव बढ़ने से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सितंबर तिमाही में जमकर बिकवाली की है. विदेशी निवेशकों ने कुल 76,609 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकाले.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 08 Nov 2025 12:33 PM (IST)
FIIs investment India 2025: वैश्विक स्तर पर जारी उतार-चढ़ाव और अमेरिका के टैरिफ लगाने के बीच विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर मार्केट पर अपना भरोसा कम किया है. इन सब के बीच डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत भी लगातार गिर रही है. जिसका सीधा असर शेयर बाजार पर हो रहा है.

भारतीय बाजार में दबाव बढ़ने से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सितंबर तिमाही में जमकर बिकवाली की है. अगर आंकड़ों की बात करें तो, सितंबर तिमाही में विदेशी निवेशकों ने कुल 76,609 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकाले. हालांकि कुछ विदेशी निवेशकों ने अब भी भारतीय बाजार पर भरोसा कायम रखा और कुछ चुनिंदा शेयरों पर दांव लगाए.

आंकड़ों से समझे पूरा गणित

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सितंबर तिमाही में कुल 76,609 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री की. यह आंकड़ा जून तिमाही के विदेशी निवेशकों के निवेश से लगभग दोगुनी है. विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार पर कम भरोसा दिखा रहे है. खरीदारी करने से ज्यादा वे शेयरों की बिक्री कर रहे है, जिससे शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव हो रहा है.

शुक्रवार 7 नवंबर, 2025 को भी देश के दोनों प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. हालांकि, इन सब के बीच विदेशी निवेशकों ने कुछ कंपनियों के शेयरों पर भरोसा जताया है. विदेशी निवेशकों ने इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और यह 25 प्रतिशत के ऊपर चली गई.

विदेशी निवेशकों ने इन शेयरों पर जताया भरोसा

सितंबर तिमाही में विदेशी निवेशकों की नजर भारतीय शेयर बाजार की कुछ चुनिंदा कंपनियों पर रही. इनमें सबसे आगे यस बैंक का नाम रहा. जहां एफआईआई की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत बढ़कर करीब 44.95 प्रतिशत हो गई. 

इसके अलावा, पैसालो डिजिटल और मेडी असिस्ट हेल्थकेयर सर्विसेज भी विदेशी निवेशकों की पसंद में शामिल रहीं. पैसालो डिजिटल में एफआईआई की हिस्सेदारी बढ़कर 20 प्रतिशत के पार चली गई, जबकि मेडिअसिस्ट में यह 25.83 प्रतिशत तक पहुंची. 

यह भी पढ़ें: घर में रखी चांदी से भी मिलेगा लोन, आरबीआई ने दी राहत, जानें पूरा नियम

Published at : 08 Nov 2025 12:29 PM (IST)
FIIs Investment India 2025 Foreign Investors India
विश्व
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
माली में 5 भारतीयों के साथ खौफनाक वारदात! अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने किया अपहरण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुईं खाक ।
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, पूरा इलाका काले धुंए से ढका ।
Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
Embed widget