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हिंदी न्यूज़बिजनेसInvestment Tips: 5000 की SIP कितने साल में बना सकती है 10 लाख का फंड? आसान है कैलकुलेशन

Investment Tips: 5000 की SIP कितने साल में बना सकती है 10 लाख का फंड? आसान है कैलकुलेशन

Investment Tips: छोटी शुरुआत भविष्य में बड़ी आर्थिक मजबूती दे सकती है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि महज 5000 का SIP निवेश कैसे आपकी तिजोरी में 10 लाख तक भर सकता है.

By : सृष्टि | Updated at : 13 May 2026 10:19 PM (IST)
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  • हर महीने ₹5000 SIP से 10 साल में ₹10 लाख तक कमाएं।
  • SIP म्यूचुअल फंड में निवेश का मासिक तरीका है।
  • जल्दी निवेश शुरू करने से कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है।

Investment Tips: आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाया जाए. लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि निवेश शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए. जबकि सच यह है कि छोटी रकम से भी बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है. अगर आप हर महीने सिर्फ 5000 रुपये की SIP (Systematic Investment Plan) शुरू करते हैं तो समय के साथ ये रकम 10 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. खास बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा रोल कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज का होता है. अगर आपको ये पूरा हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा है तो हम आपकी मदद कर देते हैं.

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SIP क्या होती है?

SIP म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है, जिसमें हर महीने एक तय रकम निवेश की जाती है. यह ठीक वैसे ही है जैसे लोग हर महीने बचत करते हैं, लेकिन यहां आपका पैसा मार्केट में निवेश होकर बढ़ने की कोशिश करता है. मार्केट में उतार-चढ़ाव जरूर होता है, लेकिन लंबे समय में SIP को अच्छा रिटर्न देने वाला निवेश माना जाता है.

5000 रुपये की SIP से 10 लाख कैसे बनेंगे?

अगर कोई व्यक्ति हर महीने 5000 रुपये निवेश करता है और उसे औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो लगभग 9 से 10 साल में उसका फंड 10 लाख रुपये के आसपास पहुंच सकता है. यानी कुल मिलाकर व्यक्ति करीब 5.5 लाख से 6 लाख तक निवेश करेगा, जबकि बाकी पैसा रिटर्न और कंपाउंडिंग से जुड़ जाएगा.

आसान कैलकुलेशन समझिए-

मान लीजिए

  • हर महीने निवेश- 5000 रुपया
  • अनुमानित रिटर्न- 12% सालाना
  • निवेश अवधि- लगभग 10 साल

तो 10 साल बाद आपका कुल निवेश करीब 6 रुपये लाख होगा, लेकिन फंड बढ़कर लगभग 11-12 लाख तक पहुंच सकता है. यही तो SIP की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है.

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जल्दी शुरुआत करना क्यों जरूरी?

निवेश में समय का ही तो खेल है. समय सबसे बड़ा हथियार होता है. अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में SIP शुरू करता है, तो उसे छोटे निवेश पर भी बड़ा फायदा मिल सकता है. वहीं, देर से शुरुआत करने पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज्यादा रकम निवेश करनी पड़ सकती है. इसलिए एक्सपर्ट भी कहते हैं कि जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, उतना बेहतर रहेगा.

SIP में रिस्क है क्या?

जी हां, SIP मार्केट से जुड़ा निवेश है, इसलिए इसमें भी जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं होता. शेयर बाजार में गिरावट आने पर कुछ समय के लिए रिटर्न कम हो सकता है. लेकिन लंबे समय तक निवेश बनाए रखने पर जोखिम कम माना जाता है. यही वजह है कि SIP को लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का अच्छा तरीका माना जाता है. हर महीने 5000 रुपये की SIP छोटी रकम लग सकती है, लेकिन सही समय और धैर्य के साथ यही निवेश भविष्य में बड़ा फंड बना सकता है. 10 लाख रुपये हासिल करने के लिए जरूरी है कि निवेश नियमित रूप से जारी रखा जाए और बीच में घबराकर SIP बंद न की जाए.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 13 May 2026 10:17 PM (IST)
Tags :
Investment SIP Mutual Fund Investment Tips
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