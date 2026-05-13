हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या पाकिस्तान में भी सोना और पेट्रोल- डीजल नहीं खरीद पा रहे लोग, जानें ईरान युद्ध संकट से कैसे निपट रहा है पाक

क्या पाकिस्तान में भी सोना और पेट्रोल- डीजल नहीं खरीद पा रहे लोग, जानें ईरान युद्ध संकट से कैसे निपट रहा है पाक

Economic Strain In Pakistan: मिडिल ईस्ट संकट को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल-डीजल और गोल्ड न खरीदने की अपील की है. लेकिन इसका पाकिस्तान पर क्या असर हो रहा है, ये आप यहां से जान सकते हैं.

By : सृष्टि | Updated at : 13 May 2026 09:31 PM (IST)
Preferred Sources

Economic Strain In Pakistan: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ युद्ध वाले देशों तक सीमित नहीं रह गया है. ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव ने दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. भारत पर तो इसका असर दिख ही रहा है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भी इसका कहर साफ नजर रहा है. वैसे तो पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट, महंगाई और विदेशी कर्ज के दबाव से जूझ रहा था और अब ऐसे में तेल और सोने की बढ़ती कीमतों ने वहां रह रहे आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. पाकिस्तान में हालत किस कदर बिगड़ी है और इससे निपटने के लिए वहां क्या- क्या उपाय किए जा रहे हैं, ये आप यहां से जान सकते हैं.

क्यों है पाकिस्तान परेशान?

दरअसल, जैसे ही युद्ध या तनाव बढ़ता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और सोने की कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं. निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ भागते हैं, जबकि तेल सप्लाई को लेकर डर पैदा हो जाता है. पाकिस्तान जैसे देश, जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं, उन पर इसका सीधा असर पड़ता है. पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर चल रही थीं. अब वैश्विक बाजार में तेल महंगा होने से सरकार पर दबाव और बढ़ गया है. ऐसे में आम आदमी के लिए सड़क पर गाड़ी चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है.

यह भी पढ़ें- महंगाई का झटका! देशभर में कल से अमूल दूध के बढ़ जाएंगे दाम, 2 रुपये बढ़ाने का फैसला

क्या है पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार इन हालातों में सुधार लाने के लिए लगातार तेल कंपनियों और आर्थिक सलाहकारों के साथ बैठक कर रही है ताकि कीमतों को पूरी तरह बेकाबू होने से रोका जा सके. हालांकि, राहत की गुंजाइश कम दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं हैं. ऐसे में आम लोगों की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ी है. कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में लोग सोशल मीडिया पर बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. कई जगहों पर लोग यह तक कह रहे हैं कि अब रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है. पेट्रोल महंगा होने का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट, सब्जियां, राशन और बाकी जरूरी सामान भी महंगे हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें- इंतजार करें या अभी खरीदें? सोने-चांदी में इन्वेस्ट को लेकर निवेशकों के मन में उलझन, कौन सा शेयर है बेस्ट?

क्या पाकिस्तान में सोना खरीद रहे हैं लोग?

सोने की बात करें तो पाकिस्तान में इसकी कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है. शादी का सीजन हो या निवेश, दोनों पर खूब असर पड़ा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कई ज्वेलर्स ने ये दावा किया है कि अब पाकिस्तान में ग्राहक सोने की खरीदारी कम कर रहे हैं और लोग पुराने गहने बेचने ज्यादा पहुंच रहे हैं. कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अब मिडिल क्लास के लिए सोना धीरे-धीरे लग्जरी बनता जा रहा है.

साऊदी और आईएमएफ ने की मदद 

फिलहाल पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था को बाहरी संकटों से कैसे बचाए. ईरान युद्ध संकट को देखते हुए पाकिस्तान सरकार फिलहाल बचाव की रणनीति पर काम कर रही है. सरकार ऊर्जा बचत, आयात नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर दे रही है. वहीं, इसी बीच खबर आई कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए सऊदी अरब और IMF ने बड़ी आर्थिक मदद की है. सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर की नई वित्तीय सहायता और 5 अरब डॉलर के लोन की अवधि बढ़ाई है, जबकि IMF ने 7 अरब डॉलर के कार्यक्रम के तहत 1.32 अरब डॉलर की किश्त मंजूर की है. 

पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल और सोना की खपत अब कितने हो रही है?

13 मई, बुधवार को पाक में पेट्रोल की कीमतें 414 रुपये के पार चली गई, जिससे लोग काफी परेशान हैं. असल में  पाकिस्तान में पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की संयुक्त दैनिक खपत लगभग 5.88 करोड़ लीटर है. वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान में कच्चे तेल की कुल खपत लगभग 4.5 लाख से 4.8 लाख बैरल प्रति दिन है, जो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मात्र 0.08 गैलन प्रतिदिन बैठती है. वहीं, बात करें सोने की तो पाकिस्तान में सोने के बिस्कुट और सिक्कों की निवेश मांग प्रति तिमाही लगभग 4.5 से 4.8 टन के आसपास रहती है. लेकिन अब ये आकड़ा भी काफी गिर चुका है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 13 May 2026 09:31 PM (IST)
Tags :
Gold Pakistan Iran War PETROL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
क्या पाकिस्तान में भी सोना और पेट्रोल- डीजल नहीं खरीद पा रहे लोग, जानें ईरान युद्ध संकट से कैसे निपट रहा है पाक
क्या पाकिस्तान में भी सोना और पेट्रोल- डीजल नहीं खरीद पा रहे लोग, जानें ईरान युद्ध संकट से कैसे निपट रहा है पाक
बिजनेस
अमूल-मदर डेयरी के बाद अब पंजाब की इस कंपनी ने भी बढ़ाए दूध के दाम, अब कितने का मिलेगा 1 लीटर मिल्क?
अमूल-मदर डेयरी के बाद अब पंजाब की इस कंपनी ने भी बढ़ाए दूध के दाम, अब कितने का मिलेगा 1 लीटर मिल्क?
बिजनेस
Gold Price: सोना महंगा-खरीदार कम, फिर भी कीमत क्यों नहीं गिर रही? इन 4 वजहों से समझ आएगी बात
Gold Price: सोना महंगा-खरीदार कम, फिर भी कीमत क्यों नहीं गिर रही? इन 4 वजहों से समझ आएगी बात
बिजनेस
Amul Price Hike: महंगाई का झटका! देशभर में कल से अमूल दूध के बढ़ जाएंगे दाम, 2 रुपये बढ़ाने का फैसला
महंगाई का झटका! देशभर में कल से अमूल दूध के बढ़ जाएंगे दाम, 2 रुपये बढ़ाने का फैसला
Advertisement

वीडियोज

Drishyam 3 Update: Mohanlal की पहले रिलीज, Ajay Devgn वर्जन में होगा बड़ा बदलाव!
‘द फैमिली मैन’ के जेके पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी को छठी बार हुआ कैंसर
तलाक की खबरों पर मौनी रॉय का पहला रिएक्शन
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bollywood News: कान्स 2026 में आलिया भट्ट हुईं इग्नोर? वायरल वीडियो पर मचा बवाल, लुक से ज्यादा ट्रोलिंग चर्चा में (13.05.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल के तिरुवनंतपुर में कल 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम पर लगेगी मुहर
केरल के तिरुवनंतपुर में कल 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम पर लगेगी मुहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: PM मोदी की अपील पर CM योगी की मंत्रियों को सलाह, कहा- 'अगले 6 महीने तक...'
यूपी: PM मोदी की अपील पर CM योगी की मंत्रियों को सलाह, कहा- 'अगले 6 महीने तक...'
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
विश्व
ईरान वॉर के बीच बीजिंग पहुंचे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, चीन ने खिंची ये चार लाल लकीरें
ईरान वॉर के बीच बीजिंग पहुंचे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, चीन ने खिंची ये चार लाल लकीरें
बॉलीवुड
'बॉलीवुड मुझे भूल गया', पत्नी के निधन के बाद राहुल देव ने लिया था ब्रेक, वापस लौटने पर नहीं मिला काम
'बॉलीवुड मुझे भूल गया', पत्नी के निधन के बाद राहुल देव ने लिया था ब्रेक, वापस लौटने पर नहीं मिला काम
हेल्थ
Prateek Yadav Death: लंग्स में मौजूद क्लॉट कितना खतरनाक, जिससे जूझ रहे थे प्रतीक यादव? क्या इससे हो सकती है मौत?
लंग्स में मौजूद क्लॉट कितना खतरनाक, जिससे जूझ रहे थे प्रतीक यादव? क्या इससे हो सकती है मौत?
न्यूज़
ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठी फिलीपिंस की सीनेट, गोलीबारी के बाद पूरी बिल्डिंग में मचा हड़कंप
ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठी फिलीपिंस की सीनेट, गोलीबारी के बाद पूरी बिल्डिंग में मचा हड़कंप
जनरल नॉलेज
US-Israel-Iran War Impact : युद्ध हजारों किमी दूर और असर आपकी रसोई पर, जानिए कैसे इस युद्ध की आग ने आपके घर में बनाई जगह?
युद्ध हजारों किमी दूर और असर आपकी रसोई पर, जानिए कैसे इस युद्ध की आग ने आपके घर में बनाई जगह?
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget