Silver Price Surge: सोने की कीमत में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखी जा रही है. 12 दिसंबर, शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी दिन MCX पर रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचने के बाद निवेशकों के प्रॉफिट बुकिंग के चलते इसकी कीमतों में तेजी आई, जबकि इस दौरान चांदी में गिरावट देखी गई.

इस सेशन में सुबह करीब 9:10 बजे MCX गोल्ड फरवरी वायदा कॉन्ट्रैक्ट 0.10 परसेंट चढ़कर 1,32,599 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया, जबकि MCX के मार्च डिलीवरी वाले फ्यूचर ट्रेड चांदी 0.50 परसेंट फिसलकर 1,97,951 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया.

ऑल-टाइम हाई पर पहुंची चांदी

हालांकि, गुरुवार को चांदी में गजब की तेजी देखी गई. इस दौरान चांदी 1,98,814 प्रति किलोग्राम के अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई और इसकी क्लोजिंग 5.33 परसेंट की बढ़त के साथ 1,98,799 रुपये पर हुई. MCX गोल्ड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 2 परसेंट उछलकर 1,32,469 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती और अगले साल संभावित रूप से फिर कटौती किए जाने के संकेत के बाद सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखी जा रही है.

2 लाख के पार पहुंची चांदी

आज चांदी की कीमतें 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार चली गई है. केडिया एडवाइजरी की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, 17 नवंबर 2005 को MCX पर एक किलो चांदी की कीमत 12000 रुपये थी. करीब 20 साल बाद चांदी ने 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचने का यह सफर तय किया. आज देश में एक किलो चांदी की कीमत 2,900 रुपये बढ़कर 2,00,900 रुपये के नए हाई लेवल पर पहुंच गई है, जबकि 100 ग्राम और 10 ग्राम चांदी का रेट क्रमशः 20,090 रुपये और 2,009 रुपये है.

आज दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में एक किलोग्राम चांदी की कीमत 1,97,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. वहीं, चेन्नई में एक किलोग्राम चांदी की कीमत 2,09,900 रुपये है.पिछले हफ्ते चांदी की कीमत में लगभग 6 परसेंट का उछाल आया. वहीं, पिछले साल के मुकाबले चांदी में अब तक 115 परसेंट की तेजी आ चुकी है, जिसकी वजह इंडस्ट्रीज में इसकी मजबूत डिमांड, अमेरिका के महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में इसका शामिल होना और कम इंवेन्ट्री है.

