चांदी की चमक पर लग सकता है ब्रेक? इंडस्ट्री बदल रही रास्ता, दाम 60% तक टूटने की चेतावनी

Silver Price Crash Prediction: चांदी की कीमतों में पिछले कुछ समय से जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. पिछले दिनों चांदी ने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड भी बनाया था. हालांकि, इसके बाद चांदी फिसल भी गई. शुक्रवार के कारोबारी दिन चांदी गिरावट के साथ बंद हुई थी. बाजार जानकारों ने वित्त वर्ष 2027 तक सिल्वर रेट में 60 फीसदी की गिरावट का अनुमान लगाया हैं.

वैश्विक स्तर पर चांदी की मांग और उत्पादन के बीच पैदा हुए अंतर के कारण चांदी की कीमतों में साल 2025 में करीब 180 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है. हालांकि, साल 1980 और 2011 में चांदी में जबरदस्त उछाल के बाद गिरावट का पैटर्न देखा गया था. ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि, क्या फिर से चांदी में इसी तरह की गिरावट देखने को मिल सकती है?

दूसरे विकल्प की हो रही तलाश

विषय के जानकारों के अनुसार, चांदी के दाम तेजी से बढ़ने और सप्लाई कम होने के कारण अब इसका असर इंडस्ट्रियल डिमांड पर भी साफ दिखने लगा है. कई सेक्टरों में चांदी का उपयोग महंगा पड़ने लगा है. जिससे कई इंडस्ट्रियों ने चांदी के दूसरे विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया हैं.

कुछ जगहों पर तांबे जैसे मटेरियल का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है. जिससे चांदी पर निर्भरता कम हो सके. चांदी की मांग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रीयल मांग से आता है. अगर इंडस्ट्री दूसरे विकल्पों की तरफ शिफ्त होती है तो चांदी की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है.

सिल्वर की जगह तांबे की बढ़ती पकड़

चांदी महंगा होने की वजह से अब कई कंपनियां इसके विकल्प के तौर पर तांबे की ओर रुख कर रही हैं. चीन, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और इजरायल की कुछ कंपनियां सॉलिड स्टेट बैटरी जैसी नई तकनीकों में तांबे का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं.

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के अनुसार चांदी में मौजूदा तेजी कुछ समय तक बनी रह सकती है और इसके दाम 100 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकते हैं. लेकिन इसके बाद कीमतों में तेज गिरावट का खतरा है. वित्त वर्ष 2027 के अंत तक चांदी के भाव घटकर करीब 40 डॉलर प्रति औंस के आसपास तक आने की संभावना उन्होंने जताई हैं.

चांदी का पिछला भाव

शुक्रवार 2 जनवरी के कारोबारी दिन एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर वायदा 2,35,000 रुपये (प्रति किलो) पर ओपन हुआ था. वहीं इसके आखिर दिन एमसीएक्स पर चांदी वायदा 2,35,873 रुपये पर बंद हुआ था. कारोबारी दिन के समाप्ति चांदी ने 2,36,599 रुपये पर कारोबार करते हुए की थी. दिन का हाई लेवल 2,44,999 रुपये था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

