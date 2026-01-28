Silver Price Rally: चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी; MCX पर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची, जानें तेजी की वजह
Silver Price Rally: अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती अनिश्चितता और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के बीच निवेशकों का रुझान तेजी से चांदी की ओर बढ़ रहा है. निवेशकों के लिए सिल्वर एक सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में पहले से भी ज्यादा फेमस हो रहा है. जिससे इसकी मांग में लगातार इजाफा है.
ग्लोबल मार्केट में चांदी करीब 115 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है, जबकि घरेलू एमसीएक्स पर इसका भाव 3.83 लाख रुपये तक के आंकड़े पर पहुंच गया है. इस तेजी के पीछे सिर्फ तकनीकी वजहें नहीं, बल्कि चीन की मजबूत रिटेल डिमांड और वैश्विक आर्थिक हालात जैसे बड़े कारण भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. आइए जानते हैं, इस तेजी की वजह.....
चीन की मजबूत मांग से चांदी को मिला सपोर्ट
चीन में खुदरा निवेशकों की दिलचस्पी चांदी में लगातार बढ़ रही है. बड़ी संख्या में लोग सिल्वर में निवेश कर रहे हैं. चांदी खरीदने की होड़ कुछ ऐसी मची की वहां एक सिल्वर फंड को कुछ समय के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी थी. दरअसल, उस फंड का प्रीमियम उसकी नेट एसेट वैल्यू (NAV) से काफी ऊपर चला गया था. इससे साफ पता चलता है कि चीनी निवेशक चांदी पर अपना दांव लगा रहे हैं.
इसके अलावा, चीन के मैन्युफैक्चरर्स भी अब चांदी की ज्वेलरी बनाने के बजाय 1 किलोग्राम के सिल्वर बार तैयार करने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. यह बदलाव दिखाता है कि निवेश के लिहाज से चांदी की मांग मजबूत हो रही है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बहुमूल्य धातु में मौजूदा तेजी सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं है, बल्कि लंबे समय तक बनी रह सकती है.
डॉलर की कमजोरी और बढ़ती मांग
वैश्विक स्तर पर उत्पन्न हुई परिस्थितियों के साथ डॉलर की कीमतों में आई कमजोरी ने भी चांदी को सहारा दिया है. आंकड़ों की बात करें तो, अमेरिकी डॉलर पिछले 4 साल के निचले स्तर के आंकड़े पर पहुंच गया है. साथ ही चांदी की मांग अलग-अलग इंडस्ट्री में लगातार बढ़ रही है. पिछले कुछ दिनों से औद्योगिक डिमांड के कारण चांदी की कीमतों में तेजी बनी हुई है.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी का भाव
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर बुधवार, 28 जनवरी की दोपहर करीब 3 बजे 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर वायदा 3,76,899 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था.
कारोबारी दिन की शुरुआत चांदी ने 3,64,821 रुपये पर की थी. पिछले दिन बंद से कीमतों की तुलना करें तो, चांदी में करीब 20,500 रुपये की तेजी देखने को मिल रही है. ट्रेंडिंग डे के दौरान चांदी वायदा 3,83,100 रुपये के हाई लेवल के आंकड़े पर पहुंच गया था.
