स्टॉक मार्केट में इस कंपनी की फीकी शुरुआत; डिस्काउंट पर लिस्ट हुए शेयर, निवेशकों में निराशा
भारतीय शेयर बाजार में बुधवार के कारोबारी दिन शैडोफैक्स कंपनी के शेयर बाजार में लिस्ट हुए. लेकिन निवेशकों को इसमें खास फायदा होता नजर नहीं आया. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन...
Shadowfax IPO Listing: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार के कारोबारी दिन शैडोफैक्स कंपनी के शेयर बाजार में लिस्ट हुए. लेकिन निवेशकों को इसमें खास फायदा होता नजर नहीं आया. ई-कॉमर्स और डिलीवरी सेक्टर की बड़ी कंपनियों को सेवाएं देने वाली शैडोफैक्स के शेयर आईपीओ के मुकाबले डिस्काउंट पर लिस्ट हुए.
कंपनी ने अपने शेयर 124 रुपये के भाव पर जारी किए थे, जबकि लिस्टिंग के समय बीएसई पर 113 रुपये और एनएसई पर 112.60 रुपये पर एंट्री हुई. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन.....
आईपीओ सब्सक्रिप्शन और निवेशकों की भागीदारी
शैडोफैक्स का 1,907 करोड़ रुपये का आईपीओ 20 से 22 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था. इस इश्यू को निवेशकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला और कुल मिलाकर यह 2.86 गुना सब्सक्राइब हुआ.
आंकड़ों की बात करें तो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 4.00 गुना भरा, जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स की कैटेगरी सिर्फ 0.88 गुना ही भर पाई. वहीं, रिटेल निवेशकों का हिस्सा 2.43 गुना और कर्मचारियों के लिए रिजर्व कोटा 2.17 गुना सब्सक्राइब हुआ था.
शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन
बीएसई पर बुधवार, 28 जनवरी की दोपरह करीब 1:10 बजे कंपनी शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही थी. शेयर 1.06 प्रतिशत या 1.20 रुपये की गिरावट के साथ 111.80 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे.
शेयरों ने दिन की शुरुआत 113 रुपये पर की थी. दिन का इंट्रा डे हाई 119.55 रुपये है. वहीं दिन का लो लेवल 110.40 रुपये है. कंपनी का मार्केट कैप 6,498.22 करोड़ रुपये है.
आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल
आईपीओ के तहत कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए थे. इसके अलावा 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 7,31,66,854 शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचने का फैसला लिया गया था.
आईपीओ से जुटाई गई रकम में से 423.43 करोड़ रुपये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किए जाएंगे. वहीं, 138.64 करोड़ रुपये फर्स्ट माइल, लास्ट माइल और सॉर्ट सेंटर की लीज पेमेंट पर, 88.57 करोड़ रुपये ब्रांडिंग, मार्केटिंग और बची हुई रकम अधिग्रहण व अन्य कॉरपोरेट जरूरतों को पूरा करने में खर्च की जाएगी.
