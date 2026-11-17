साल 2026 की शुरुआत में चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी. जनवरी 2026 में MCX पर इसका भाव पहली बार 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकल गया था. लेकिन अब बाजार का रुख पूरी तरह बदल चुका है. लगातार गिरावट के कारण चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 60% तक नीचे आ गई है. यानी कुछ ही महीनों में इसका भाव करीब 2.5 लाख रुपए प्रति किलो घाट गया है.

दरअसल, आज यानी 17 नवंबर को MCX पर दिसंबर फ्यूचर्स करीब 1,70,065 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रहा था. पिछले बंद भाव के मुकाबले इसमें थोड़ी तेजी जरूर आई, लेकिन यह उछाल बड़ी गिरावट की भरपाई के लिए काफी नहीं है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी पर दबाव बना हुआ है. सोमवार को COMEX पर चांदी का वायदा भाव करीब 4% गिरकर 47.22 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंच गया.

चांदी की कीमतों में गिरावट की क्या हैं वजहें?

चॉइस ब्रोकिंग की कमोडिटी टेक्निकल एनालिस्ट कावेरी मोरे के मुताबिक, 2025 में आई तेज रैली के बाद चांदी का मूल्यांकन काफी बढ़ गया था. चांदी की कीमतों में आई गिरावट की सबसे बड़ी वजह मुनाफावसूली है. ऐसे में निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू किया और कीमतों में तेज करेक्शन देखने को मिला. वहीं, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती ने गिरावट के पीछे कई वजहें बताई हैं. इनमें लेवरेज लेकर कारोबार करने वाले ट्रेडर्स की जबरन बिकवाली, मार्जिन कॉल, मांग में कमी और मजबूत डॉलर शामिल हैं.

आगे चांदी की कीमतों का क्या रहेगा रुख?

एक्सपर्टों का मानना है कि आने वाले समय में चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. हालांकि, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल और सप्लाई से जुड़ी चिंताएं लंबी अवधि में कीमतों को सहारा दे सकती हैं. लेकिन इसके मजबूत रिकवरी के लिए निवेश और औद्योगिक मांग में सुधार होना बेहद जरूरी होगा.

इसके अलावा, MCX पर 1.55 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास सपोर्ट देखा जा रहा है. वहीं, घरेलू बाजार में 1,66,650 रुपये प्रति किलो को तत्काल अहम सपोर्ट बताया है. उनके मुताबिक, अगर कीमत इस स्तर से नीचे जाती है तो कमजोरी और बढ़ सकती है.

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