UPI से पेमेंट करना आज हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया है. सब्जी खरीदने से लेकर बिजली का बिल भरने तक, ज्यादातर काम मोबाइल से ही हो जाते हैं. लेकिन डिजिटल पेमेंट जितना आसान हुआ है, साइबर ठगों ने धोखाधड़ी के नए तरीके भी खोज लिए हैं. अब हर UPI फ्रॉड के पीछे OTP या PIN शेयर करने जैसी यूजर की गलती ही वजह नहीं होती. कुछ मामलों में ठग मोबाइल फोन के सिस्टम में कमजोरियों का फायदा उठाकर भी बैंकिंग ऐप तक पहुंच बना रहे हैं.

इसी खतरे को देखते हुए NPCI ने Google से बातचीत शुरू की है. NPCI चाहता है कि Android ऑपरेटिंग सिस्टम के स्तर पर ही ऐसी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, जिससे ठगों के लिए मोबाइल में सेंध लगाना और UPI से जुड़ी जानकारी चुराना मुश्किल हो जाए.

ठग मोबाइल में कैसे लगा रहे हैं सेंध?

अभी तक लोगों को यही बताया जाता है कि किसी अनजान व्यक्ति को OTP और UPI PIN न बताएं, अनजान QR कोड स्कैन न करें और किसी के कहने पर पैसे लेने के नाम पर पेमेंट रिक्वेस्ट स्वीकार न करें. ये सावधानियां आज भी जरूरी हैं, लेकिन अब साइबर ठगी का तरीका इससे आगे बढ़ रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, ठग लोगों को मैसेजिंग ऐप, फर्जी कस्टमर केयर लिंक या नकली अपडेट के जरिए एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहते हैं. जब कोई व्यक्ति ऐसी फाइल डाउनलोड करके ऐप इंस्टॉल कर लेता है, तो वह ऐप फोन में कुछ ऐसी परमिशन मांग सकता है, जिनका इस्तेमाल बाद में धोखाधड़ी के लिए किया जाता है. इसे साइडलोडिंग कहा जाता है.

UPI PIN से कैसे पहुंचती है जानकारी?

इस तरह के हमलों में ठग 'ओवरले मैलवेयर' का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे असली ऐप के ऊपर एक नहीं दिखने वाला पारदर्शी परत बनाता है. ऐसे में जब यूजर अपना UPI ऐप खोलकर PIN डालता है तो ये मैलवेयर उस जानकारी को पकड़कर ठगों तक पहुंचाता है.

रिपोर्ट में 'Ghost Overlays' और 'GhostBat Remote Access Trojan' जैसे मैलवेयर का भी जिक्र किया गया है. ये Android की 'Display over other apps' जैसी परमिशन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. इस परमिशन से किसी ऐप को दूसरे ऐप के ऊपर दिखाई देने की सुविधा मिलती है.

NPCI Google से क्या चाहता है?

NPCI चाहता है कि Android के स्तर पर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हो जिससे संदिग्ध ऐप्स को संवेदनशील परमिशन आसानी से न मिल सकें. खासतौर पर ऐसे ऐप्स पर सख्ती की जरूरत बताई जा रही है जो Play Store के बाहर से डाउनलोड किए जाते हैं. पेमेंट इंडस्ट्री की ओर से सुझाव दिया गया है कि ऐसे ऐप्स को Accessibility Services, Device Admin और दूसरी संवेदनशील सुविधाओं का इस्तेमाल करने से पहले सुरक्षा जांच से गुजरना चाहिए.

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