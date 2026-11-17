UPI पेमेंट के मामले में फओनपे और गूगल पे देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में शामिल हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से जुड़े डिजिटल पेमेंट में तस्वीर कुछ अलग है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के मुताबिक, रुपे क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट की कई सुविधाओं में छोटे ऐप्स इन दिग्गज कंपनियों से आगे हैं. इनमें ऑटो पे, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और EMI में बदलने जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

आइए 10 पॉइंट्स में समझते हैं कि किस ऐप का प्रदर्शन किस फीचर में बेहतर रहा.

इस खबर को 10 प्वाइंट्स में समझें-

अक्टूबर के आंकड़ों में CRED, HDFC बैंक और पेटिएम ने अलग-अलग सुविधाओं में बेहतर प्रदर्शन किया. बायोमेट्रिक पेमेंट में CRED, EMI कन्वर्जन में HDFC बैंक और ऑटो पे में पेटिएम आगे रहे. सितंबर में फोनपे और गूगल पे ने मिलकर देश के कुल UPI ट्रांजैक्शन में 77.4 फीसदी हिस्सेदारी दर्ज की. इसके बावजूद रुपे क्रेडिट कार्ड से जुड़े पेमेंट फीचर्स में दोनों कंपनियां कुछ छोटे प्रतिस्पर्धियों से पीछे रहीं. नियमित और बार-बार होने वाले भुगतानों के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑटो पे फीचर में अक्टूबर के दौरान फोनपे और गूगल पे की संयुक्त हिस्सेदारी 22.8 फीसदी रही. वहीं, पेटिएम अकेले 40 फीसदी हिस्सेदारी के साथ आगे रहा. फिलहाल UPI से लिंक करने की सुविधा केवल रुपपे क्रेडिट कार्ड के लिए उपलब्ध है. इसके जरिए ग्राहक अपने कार्ड को UPI ID से जोड़कर उन दुकानों और व्यापारियों के यहां भुगतान कर सकते हैं, जहां यह पेमेंट विकल्प स्वीकार किया जाता है. 10 हजार तक के CRED रुपे क्रेडिट कार्ड UPI ट्रांजैक्शन में 54.7 फीसदी भुगतान बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से मंजूर हुए. इसमें यूजर को UPI PIN डालने की जगह फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान से पेमेंट कन्फर्म करने की सुविधा मिलती है. खास बात यह है कि सितंबर में कुल UPI ट्रांजैक्शन में पेटिएम की हिस्सेदारी सिर्फ 8.1 फीसदी थी. इसके बावजूद रुपे क्रेडिट कार्ड के ऑटो पे सेगमेंट में उसने बड़े ऐप्स को पीछे छोड़ दिया. रुपे क्रेडिट कार्ड से UPI के जरिए किए गए भुगतान को किस्तों में बदलने की सुविधा में फोनपे ने बेहतर प्रदर्शन किया. अक्टूबर में इस फीचर पर हुए कुल खर्च की वैल्यू में उसकी हिस्सेदारी 17.7 फीसदी रही. बायोमेट्रिक पेमेंट के मामले में क्रेडिट ऑन UPI फिनटेक कंपनी किवी की हिस्सेदारी 29.14 फीसदी रही. वहीं, ट्रैवल फिनटेक कंपनी Scapia 26.28 फीसदी के साथ तीसरे स्थान पर रही. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साल 2022 में रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने की अनुमति दी थी. इस व्यवस्था का संचालन NPCI करता है. इसका मकसद ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड के जरिए UPI स्वीकार करने वाले व्यापारियों के यहां भुगतान करने की सुविधा देना है. EMI कन्वर्जन के मामले में HDFC बैंक का ऐप 19.6 फीसदी हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर रहा. इस तरह फोनपे 17.7 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर रहा और इस फीचर में बड़े UPI ऐप्स के बीच सबसे करीब प्रतिस्पर्धी बना.

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