Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लैब-ग्रोन हीरे 80% सस्ते, कई छोटे हीरे किफायती.

आमतौर पर शादी-ब्याह के मौके पर सोने की खरीदारी का चलन है. निवेश के तौर पर भी लोग सोने को ही अधिक प्राथमिकता देते हैं. लेकिन इन सबके बीच डायमंड का भी अपना अलग क्रेज रहा है. यह खूबसूरती और भव्यता का प्रतीक तो है ही, लेकिन साथ में डायमंड भी सोने की तरह निवेश का एक बेहतरीन विकल्प है. ऐसे में अगर आप इस वेडिंग सीजन में डायमंड खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है.

बाजार में डायमंड रिंग या ईयरिंग की डिमांड ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि डायमंड नेकलेस या ब्रेसलेट के मुकाबले अंगूठी और ईयरिंग्स में सोना और हीरा कम मात्रा में लगता है इसलिए ये किफायती होते हैं. साथ ही रोजमर्रा में इन्हें पहना भी जा सकता है. सगाई, शादी की सालगिरह और जन्मदिन जैसे मौकों पर डायमंड रिंग या ईयरिंग्स उपहार में देने का सबसे ज्यादा चलन रहा है. छोटे वजन और स्टैंडर्ड डिजाइन के कारण इन्हें एक्सचेंज करना भी आसान होता है.

कितने में आएगी 5 ग्राम हीरे की अंगूठी?

भारत में 5 ग्राम सोने में बनी हीरे की एक अंगूठी के लिए आपको आमतौर पर 60,000 से 1,40,000 रुपये या उससे अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं. कीमत मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगी कि अंगूठी 14 कैरेट सोने में बनी है या 18 कैरेट में और उसमें कितने सेंट या कैरेट के हीरे जड़े गए हैं.

अगर 18 कैरेट सोने में अंगूठी बनवानी है, तो लगभग 10,215 रुपये प्रति ग्राम के भाव से 5 ग्राम सोने का बेस प्राइस करीब 51,075 के आसपास बैठेगा. वहीं, अगर 14 कैरेट गोल्ड में अंगूठी बनवानी हो, तो लगभग 7,981 प्रति ग्राम के भाव पर 5 ग्राम की कीमत 39,905 रुपये के आसपास बैठती है.

हीरे का अलग से बैठेगा खर्च

सोने की कीमत के अलावा अंगूठी में लगे हीरे के वजन के हिसाब से अलग से कीमत जुड़ती है. अगर अंगूठी में 5 से 15 सेंट का डायमंड लगाया जाता है, तो इनकी कीमत लगभग 5,000 से 15,000 रुपये तक होगी. 20 से 50 सेंट हीरे की कीमत 20,000 से 1,10,000 रुपये तक जा सकती है. वहीं, अगर आप नैचुरल डायमंड की जगह लैब-ग्रोन हीरा चुनते हैं, तो आपको 70% से 80% तक कम पैसे खर्च करने होंगे.

भारत में अभी 1 सेंट (0.01 कैरेट) असली हीरे की शुरुआती कीमत लगभग 550 से 850 रुपये के आसपास है, जबकि 1 सेंट लैब-ग्रोन हीरे की कीमत 140 से 200 रुपये के बीच चल रही है. बता दें कि डायमंड में 1 कैरेट को 100 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, और हर एक हिस्से को 1 सेंट कहा जाता है (यानी 100 सेंट = 1 कैरेट). छोटे हीरों की खरीदारी और आभूषणों में जड़ाई का हिसाब हमेशा सेंट में ही लगाया जाता है.

अगर अंगूठी में 20 सेंट का सॉलिटेयर लगा है, तो वह महंगा होगा. इसकी कीमत लगभग 18,000–22,000 रुपये के बीच बैठेगी. वहीं, अगर अंगूठी में 2-2 सेंट के 10 छोटे हीरे मिलाकर 20 सेंट का डायमंड लगा है, तो उसकी कीमत लगभग 11,000–15,000 रुपये के बीच बैठेगी. इसमें 10-25% तक का मेकिंग चार्ज जुड़ेगा और 3% का जीएसटी भी अलग से लगेगा.

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