Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बजट 2027-28 परामर्श शुरू; युवाओं संग चर्चा पहली बार.

वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्रियों संग पहली बजट-पूर्व बैठक की.

हितधारकों से सुझाव जुटाकर आर्थिक प्राथमिकताएं तय होंगी.

यह परामर्श प्रक्रिया 26 नवंबर तक जारी रहेगी.

आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियां तेज हो गई हैं और इस बार बजट निर्माण की प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलने वाला है. द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर बजट-पूर्व परामर्श (Pre-Budget Consultations) की औपचारिक शुरुआत कर दी है.

इसी दौरान एक विशेष सत्र का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें Gen Z को शामिल किया जाना है. इसका मकसद रोजगार, शिक्षा और भविष्य की आर्थिक नीतियों पर सीधे उनकी राय लेना है. यह पहली बार होगा कि बजट बनाने से पहले सरकार देश के युवाओं संग चर्चा करेगी.

आज अर्थशास्त्रियों संग हुई बैठक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.

इसका मकसद अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न हितधारकों से सुझाव जुटाना था. इनसे वित्त मंत्रालय को अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्राथमिकताओं को तय करने और प्रस्ताव तैयार करने में मदद मिलती है. इस सालाना प्रक्रिया के तहत उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार आगे आने वाले समय में उद्योग, ट्रेड यूनियनों, राज्य सरकारों और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आगे और चर्चा करेगी.

कब तक चलेगी परामर्श प्रक्रिया?

यह कदम पिछले बजट में युवाओं की भागीदारी पर सरकार द्वारा दिए गए जोर के अनुरूप ही है. गौरतलब है कि केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने इसे 'युवा शक्ति-संचालित बजट' बताया था. उन्होंने कहा था कि इसमें शामिल कई प्रस्ताव 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026' के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा किए गए विचारों से प्रेरित थे.

बता दें कि बजट-पूर्व परामर्श की यह प्रक्रिया 26 नवंबर तक चलेगी. इस दौरान कृषि, पूंजी बाजार (Capital Markets), बैंकिंग, विनिर्माण और अन्य प्रमुख क्षेत्रों के हितधारकों के साथ अलग-अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी.

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