Petrol Diesel Price Today: 7.41 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल में 25 रुपये का उछाल; इस कंपनी ने एकाएक बढ़ाई कीमत
Petrol-Diesel Price: ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गया है. ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बीच प्राइवेट कंपनियां नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं.
Petrol-Diesel Price: सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे पुराने वाले रेट पर बरकरार रखा है. पेट्रोल वही 94 से 105-106 के रेंज में बिक रहा है. डीजल भी 78-97 रुपये प्रति लीटर के दायरे में है. सरकारी कंपनियों ने भले ही तेल की कीमतें स्थिर रखी हों, लेकिन निजी कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं. Nayara Energy के बाद Shell India ने 1 अप्रैल को ईंधन की कीमतें बढ़ा दीं.
कितनी बढ़ी कीमत?
ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गया है. ऐसे में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी के बीच प्राइवेट कंपनियां अपने नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि 1 अप्रैल के बाद Shell India ने पेट्रोल के रेट में 7.41 रुपये और डीजल के रेट में 25 रुपये की भारी बढ़ोतरी की है. इस तरह से निजी कंपनियों के आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमश: 119 और 123 रुपये के आसपास पहुंच गई हैं.
आज देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत
|शहर
|पेट्रोल (प्रति लीटर)
|डीजल (प्रति लीटर)
|दिल्ली
|94.77 रुपये
|87.67 रुपये
|मुंबई
|103.54 रुपये
|90.03 रुपये
|कोलकाता
|105.45 रुपये
|92.02 रुपये
|बेंगलुरु
|102.92 रुपये
|90.99 रुपये
|चेन्नई
|100.80 रुपये
|92.39 रुपये
|पटना
|105.18 रुपये
|92.04 रुपये
|जयपुर
|104.88 रुपये
|90.36 रुपये
|पोर्ट ब्लेयर
|82.46 रुपये
|78.05 रुपये
|तिरुवनंतपुरम
|107.48 रुपये
|96.48 रुपये
प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में तेजी
हाल ही में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं. 1 अप्रैल को इंडियन ऑयल ने XP100 की कीमत में प्रति लीटर 11 रुपये की बढ़ोतरी की.इसके बाद कीमतें 149 रुपये प्रति लीटर से सीधे छलांग लगाते हुए 160 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गईं. इसी तरह से प्रीमियम डीजल वैरिएंट एक्स्ट्रा ग्रीन की भी कीमत 91.49 रुपये से बढ़कर 92.99 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गई.
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Source: IOCL