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हिंदी न्यूज़बिजनेसफूड बिजनेस पर कसा शिकंजा, अब PG, होटल और ढाबों पर लगेगा ताला!

फूड बिजनेस पर कसा शिकंजा, अब PG, होटल और ढाबों पर लगेगा ताला!

Food Safety: ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने फूड बिजनेस पर हुई कार्यवाई के बाद अब पीजी, होटल और ढाबों की चेकिंग का आदेश दिया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 17 Aug 2026 10:14 AM (IST)
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Food Safety: बेंगलुरु में पीजी, हॉस्टल, होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बेंगलुरु ईस्ट सिटी कॉरपोरेशन ने शहर में सुरक्षा, साफ-सफाई और फूड हाइजीन को लेकर बड़े स्तर पर जांच अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत अधिकारियों की टीम पीजी और हॉस्टल से लेकर होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट तक की जांच करेंगी. नियमों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. खास बात ये है कि सिर्फ खाने की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि बिल्डिंग की सुरक्षा, फायर सेफ्टी, पानी, टॉयलेट, कचरा और अवैध निर्माण तक की जांच होगी. यानी किसी पीजी या होटल में नियमों की अनदेखी मिली तो कार्रवाई सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रहेगी.

कितने दिन में पूरी होगी जांच?

बेंगलुरु ईस्ट सिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर डीएस रमेश ने अधिकारियों को इस अभियान को तेज करने के निर्देश दिए हैं. हर प्रॉपर्टी की अलग-अलग जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर नियमों के उल्लंघन की जियो-टैग्ड तस्वीरें भी ली जाएंगी. अधिकारियों को ये पूरी जांच 7 दिनों के भीतर पूरी करने को कहा गया है. इसके बाद पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इससे ये भी पता चलेगा कि किस जगह पर कौन-कौन से नियमों को तोड़ा गया है.

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किन इलाकों पर है नजर?

अभियान के तहत गियर स्कूल रोड और न्यू हॉररजन कॉलेज के आसपास और थुबाराहाल्ली इलाके में खास तौर से जांच की जाएगी. इन क्षेत्रों में पीजी और हॉस्टल के साथ-साथ आसपास चल रहे दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी नजर रखी जाएगी. इसका सीधा असर उन कारोबारियों पर पड़ सकता है जो बिना जरूरी अनुमति के पीजी, होटल या रेस्टोरेंट चला रहे हैं या जिन्होंने अपनी बिल्डिंग में नियमों के खिलाफ बदलाव किए हैं.

पीजी में किन नियमों की होगी जांच?

1.बिल्डिंग प्लान और निर्माण से जुड़े नियम देखे जाएंगे. यानी कि ये देखा जाएगा कि इमारत का निर्माण स्वीकृत प्लान के मुताबिक हुआ है या नहीं. बिना परमिशन के ज्यादा मंजिल बनाने या किसी तरह का अवैध निर्माण मिलने पर कार्रवाई होगी.

2.पीजी या हॉस्टल चलाने के लिए जरूरी ट्रेड लाइसेंस और दूसरी अनुमतियां मौजूद हैं या नहीं, ये भी देखा जाएगा.

4.आग लग जाए तो बाहर निकलने का रास्ता, फायर सेफ्टी इंतजाम और बिल्डिंग से जुड़ी दूसरी सभी तरह की सुरक्षा की जांच की जाएगी.

5.पानी से लेकर कचरे तक पर नजर रहने वाली है. अधिकारियों की टीम पीने के पानी, टॉयलेट, ड्रेनेज और साफ-सफाई की स्थिति देखेगी.

6.सड़क, फुटपाथ या नाले पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्याओं पर भी कार्रवाई की जा सकती है. 

होटल- रेस्टोरेंट में किसकी होगी जांच?

फूड सेफ्टी तो सबसे बड़ा मुद्दा है. होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और दूसरे फूड बिजनेस की रसोई और खाने की चीजों की बारीकी से जांच की जाएगी. अधिकारी ये देखेंगे कि कहीं एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स तो इस्तेमाल या स्टोर नहीं किए जा रहे. खाने को किस तापमान पर रखा जा रहा है, उसकी स्टोरेज सही है या नहीं और खाने के दूषित होने का कोई खतरा तो नहीं है, इसकी भी जांच होगी. इसके साथ ही रसोई की साफ-सफाई, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ पानी का इस्तेमाल और कीट नियंत्रण के इंतजाम भी देखे जाएंगे.

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एक्सपायर्ड खाना मिला तो क्या होगा? 

फूड बिजनेस चलाने वालों के यहां एक्सपायर्ड खाना रखने वाली लापरवाही को काफी गंभीरता से लिया जाएगा. अगर जांच के दौरान खाने की चीजों में मिलावट का खतरा या अनसेफ फूड हैंडलिंग सामने आती है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. यानी ग्राहक की शिकायत का इंतजार भी नहीं किया जाएगा. अधिकारी खुद जाकर स्थिति की जांच करेंगे और कार्यवाई करेंगे. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 17 Aug 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Bengaluru Business News Food Safety Food Business GBA
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