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नागपंचमी पर कितना महंगा हुआ सोना? देखें 17 अगस्त के दिन सोना- चांदी का ताजा रेट

Gold- Silver Price Today 17 August 2026: आज 24 कैरेट सोना 1,55,115 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. चांदी का रेट भी 2,37,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. देखें शहर अनुसार, सोने- चांदी का रेट.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 17 Aug 2026 10:40 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today 17 August 2026: सोना और चांदी का रेट हर दिन बदल रहा है. आज नागपंचमी के दिन सोने की कीमतों में तेजी आई है. आज 24 कैरेट सोना 609 रुपये चढ़कर 1,55,115 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. कल 1,54,506 रुपए प्रति 10 ग्राम  था.  चांदी का रेट भी 1476 रुपये चढ़कर 2,37,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. यहां से आप इसके शहर अनुसार भाव देख सकते हैं. 

शहर अनुसार, सोने का भाव- 

शहर का नाम 24 कैरेट सोने का भाव
दिल्ली 1,55,280 रुपए प्रति 10 ग्राम
मुंबई 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,55,280 रुपए प्रति 10 ग्राम
लखनऊ 1,55,215 रुपए प्रति 10 ग्राम
मेरठ 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
अयोध्या 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
कानपुर 1,55,120 रुपए प्रति 10 ग्राम
गाजियाबाद 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
नोएडा 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
गुरुग्राम 1,55,280 रुपए प्रति 10 ग्राम
चंडीगढ़ 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
लुधियाना 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
गुवाहाटी 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
इंदौर 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
वडोदरा 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
सूरत 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
पुणे 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
नागपुर 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
नासिक 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
बैंगलोर 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
भुवनेश्वर 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
रायपुर 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद 1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम

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शहर अनुसार, चांदी का भाव- 

शहर का नाम 1 किलोग्राम चांदी का भाव
दिल्ली 2,37,400 रुपए
मुंबई 2,37,400 रुपए
कोलकाता 2,37,400 रुपए
चेन्नई 2,37,400 रुपए
पटना 2,37,400 रुपए
लखनऊ 2,37,400 रुपए
अयोध्या 2,37,400 रुपए
मेरठ 2,37,400 रुपए
कानपुर 2,37,400 रुपए
गाजियाबाद 2,37,400 रुपए
नोएडा 2,37,400 रुपए
गुरुग्राम 2,37,400 रुपए
चंडीगढ़ 2,37,400 रुपए
जयपुर 2,37,400 रुपए
लुधियाना 2,37,400 रुपए
गुवाहाटी 2,37,400 रुपए
इंदौर 2,37,400 रुपए
अहमदाबाद 2,37,400 रुपए
सूरत 2,37,400 रुपए
वडोदरा 2,37,400 रुपए
नागपुर 2,37,400 रुपए
पुणे 2,37,400 रुपए
नासिक 2,37,400 रुपए
बैंगलोर 2,37,400 रुपए
भुवनेश्वर 2,37,400 रुपए
रायपुर 2,37,400 रुपए
हैदराबाद 2,37,400 रुपए

आज क्यों महंगा हुआ सोना और चांदी? 

आज वैश्विक बाजारों में मजबूती, अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों में नरमी के कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें कम किए जाने की उम्मीदों, और भू-राजनीतिक तनाव के चलते सुरक्षित निवेश के रूप में मांग बढ़ने से सोना और चांदी की कीमतों में तेजी आई. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 17 Aug 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Business News Gold Rate Silver Price Gold & Silver
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