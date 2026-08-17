नागपंचमी पर कितना महंगा हुआ सोना? देखें 17 अगस्त के दिन सोना- चांदी का ताजा रेट
Gold- Silver Price Today 17 August 2026: आज 24 कैरेट सोना 1,55,115 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. चांदी का रेट भी 2,37,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. देखें शहर अनुसार, सोने- चांदी का रेट.
Gold- Silver Price Today 17 August 2026: सोना और चांदी का रेट हर दिन बदल रहा है. आज नागपंचमी के दिन सोने की कीमतों में तेजी आई है. आज 24 कैरेट सोना 609 रुपये चढ़कर 1,55,115 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. कल 1,54,506 रुपए प्रति 10 ग्राम था. चांदी का रेट भी 1476 रुपये चढ़कर 2,37,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. यहां से आप इसके शहर अनुसार भाव देख सकते हैं.
शहर अनुसार, सोने का भाव-
|शहर का नाम
|24 कैरेट सोने का भाव
|दिल्ली
|1,55,280 रुपए प्रति 10 ग्राम
|मुंबई
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|कोलकाता
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|चेन्नई
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|पटना
|1,55,280 रुपए प्रति 10 ग्राम
|लखनऊ
|1,55,215 रुपए प्रति 10 ग्राम
|मेरठ
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|अयोध्या
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|कानपुर
|1,55,120 रुपए प्रति 10 ग्राम
|गाजियाबाद
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|नोएडा
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|गुरुग्राम
|1,55,280 रुपए प्रति 10 ग्राम
|चंडीगढ़
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|जयपुर
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|लुधियाना
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|गुवाहाटी
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|इंदौर
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|अहमदाबाद
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|वडोदरा
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|सूरत
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|पुणे
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|नागपुर
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|नासिक
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|बैंगलोर
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|भुवनेश्वर
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|रायपुर
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
|हैदराबाद
|1,55,115 रुपए प्रति 10 ग्राम
फूड बिजनेस पर कसा शिकंजा, अब PG, होटल और ढाबों पर लगेगा ताला!
शहर अनुसार, चांदी का भाव-
|शहर का नाम
|1 किलोग्राम चांदी का भाव
|दिल्ली
|2,37,400 रुपए
|मुंबई
|2,37,400 रुपए
|कोलकाता
|2,37,400 रुपए
|चेन्नई
|2,37,400 रुपए
|पटना
|2,37,400 रुपए
|लखनऊ
|2,37,400 रुपए
|अयोध्या
|2,37,400 रुपए
|मेरठ
|2,37,400 रुपए
|कानपुर
|2,37,400 रुपए
|गाजियाबाद
|2,37,400 रुपए
|नोएडा
|2,37,400 रुपए
|गुरुग्राम
|2,37,400 रुपए
|चंडीगढ़
|2,37,400 रुपए
|जयपुर
|2,37,400 रुपए
|लुधियाना
|2,37,400 रुपए
|गुवाहाटी
|2,37,400 रुपए
|इंदौर
|2,37,400 रुपए
|अहमदाबाद
|2,37,400 रुपए
|सूरत
|2,37,400 रुपए
|वडोदरा
|2,37,400 रुपए
|नागपुर
|2,37,400 रुपए
|पुणे
|2,37,400 रुपए
|नासिक
|2,37,400 रुपए
|बैंगलोर
|2,37,400 रुपए
|भुवनेश्वर
|2,37,400 रुपए
|रायपुर
|2,37,400 रुपए
|हैदराबाद
|2,37,400 रुपए
आज क्यों महंगा हुआ सोना और चांदी?
आज वैश्विक बाजारों में मजबूती, अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों में नरमी के कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें कम किए जाने की उम्मीदों, और भू-राजनीतिक तनाव के चलते सुरक्षित निवेश के रूप में मांग बढ़ने से सोना और चांदी की कीमतों में तेजी आई.
8वें वेतन आयोग के किस नियम से खफा हुए पेंशनर्स? ToR में बदलाव के लिए पीएम मोदी से गुहार