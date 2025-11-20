हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसअडानी ग्रुप से डील के बाद रॉकेट बना पावर स्टॉक, 2 दिनों में 27 परसेंट तक चढ़ा भाव

अडानी ग्रुप से डील के बाद रॉकेट बना पावर स्टॉक, 2 दिनों में 27 परसेंट तक चढ़ा भाव

Jaiprakash Power Share: अडानी एंटरप्राइजेज को  जयप्रकाश एसोसिएट्स के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) से अपने रेजोल्यूशन ऑफर के लिए मंजूरी मिल गई है. इसका असर आज जेपी पावर के शेयरों में दिख रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 20 Nov 2025 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

Jaiprakash Power Share: कर्ज में डूबी जेपी ग्रुप की कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर्सलिमिटेड (जेपी पावर) के शेयरों में आज गुरुवार को गजब की तेजी से देखने को मिल रही है. जेपी पावर के शेयरों की यह रैली पिछले दो दिनों से जारी है. शुरुआती कारोबार में स्टॉक 10.5 परसेंट उछलकर 22.4 रुपये के  लेवल पर कारोबार करता नजर आया. बुधवार को शेयर ने 14.91 परसेंट तक की बढ़त हासिल की थी. यानी कि कुल मिलाकर दो सेशन में स्टॉक 27 परसेंट तक चढ़ा है. 

शेयरों में क्यों देखी जा रही तेजी? 

शेयरों में आई इस तेजी के पीछे एक वजह है. दरअसल, अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) को  जयप्रकाश एसोसिएट्स के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) से अपने रेजोल्यूशन ऑफर के लिए मंजूरी मिल गई है. अडानी एंटरप्राइजेज ने बुधवार शाम को बताया कि उसे 19 नवंबर को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल  से एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला था, जिससे यह कन्फर्म हुआ कि लेंडर्स ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (Insolvency and Bankruptcy Code) के तहत उसके प्रपोजल के पक्ष में वोटिंग की है. 

वेदांता से कैसे आगे निकला अडानी? 

जेपी पावर में जयप्रकाश एसोसिएट्स की 24 परसेंट हिस्सेदारी है इसलिए बाजार को इस डील से कंपनी को मुनाफा होने की उम्मीद है.

सितंबर में हुए इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन में माइनिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता 17,000 करोड़ रुपये के ऑफर के साथ सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी बनी थी, लेकिन लेंडर्स ने आखिरकार अडानी के प्लान को अपफ्रंट पेमेंट की वजह से ज्यादा पसंद किया, जबकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू लगभग 500 करोड़ रुपये कम है.

क्रेडिटर्स के बीच बांटी गई एक स्कोर शीट में भी अडानी को 100 में से सबसे ज्यादा इवैल्यूएशन दिया गया है. हालांकि कुछ लेंडर्स ने स्कोरिंग मेथड पर सवाल उठाए थे. JAL पर लेंडर्स का लगभग 55,000 करोड़ रुपये बकाया है और इसे जून 2024 में इन्सॉल्वेंसी प्रोसिडिंग्स में शामिल किया गया था.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

छोटी बोली लगाकर भी अडानी ने जीत ली बाजी, वेदांता को पछाड़ JAL को किया अपने नाम

Published at : 20 Nov 2025 01:07 PM (IST)
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
बिहार
नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में 3 महिला मंत्री, लेसी सिंह-रमा निषाद और श्रेयसी सिंह के बारे में जानें
नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में 3 महिला मंत्री, लेसी सिंह-रमा निषाद और श्रेयसी सिंह के बारे में जानें
इंडिया
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर नीतीश -PM मोदी की कैमिस्ट्री, प्रधानमंत्री ने यूं थामा बिहार के नए CM का हाथ, तस्वीरें
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
Bihar CM Oath: गमछा लहराते दिखाई दिए PM Modi ने जनता का किया धन्यवाद | PM Modi- Nitish Kumar
Bihar CM Oath: 10वीं बार नीतीश ने शपथ लेते ही बनाया बड़ा रिकॉर्ड, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
Bihar में Nitish Kumar को 'गद्दी', सम्राट-विजय बनेंगे डिप्टी । Bihar Politics | Nitish Kumar Oath
Bihar Next CM: बिहार में नीतीश रिटर्न्स - | Bihar News | NDA | CM Oath Cermony
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | बिग बॉस 19 अनुचित निष्कासन | अमाल मलिक | गौरव खन्ना
टॉप रील्स
