अडानी ग्रुप से डील के बाद रॉकेट बना पावर स्टॉक, 2 दिनों में 27 परसेंट तक चढ़ा भाव

Jaiprakash Power Share: कर्ज में डूबी जेपी ग्रुप की कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर्सलिमिटेड (जेपी पावर) के शेयरों में आज गुरुवार को गजब की तेजी से देखने को मिल रही है. जेपी पावर के शेयरों की यह रैली पिछले दो दिनों से जारी है. शुरुआती कारोबार में स्टॉक 10.5 परसेंट उछलकर 22.4 रुपये के लेवल पर कारोबार करता नजर आया. बुधवार को शेयर ने 14.91 परसेंट तक की बढ़त हासिल की थी. यानी कि कुल मिलाकर दो सेशन में स्टॉक 27 परसेंट तक चढ़ा है.

शेयरों में क्यों देखी जा रही तेजी?

शेयरों में आई इस तेजी के पीछे एक वजह है. दरअसल, अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) को जयप्रकाश एसोसिएट्स के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) से अपने रेजोल्यूशन ऑफर के लिए मंजूरी मिल गई है. अडानी एंटरप्राइजेज ने बुधवार शाम को बताया कि उसे 19 नवंबर को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला था, जिससे यह कन्फर्म हुआ कि लेंडर्स ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (Insolvency and Bankruptcy Code) के तहत उसके प्रपोजल के पक्ष में वोटिंग की है.

वेदांता से कैसे आगे निकला अडानी?

जेपी पावर में जयप्रकाश एसोसिएट्स की 24 परसेंट हिस्सेदारी है इसलिए बाजार को इस डील से कंपनी को मुनाफा होने की उम्मीद है.

सितंबर में हुए इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन में माइनिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता 17,000 करोड़ रुपये के ऑफर के साथ सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी बनी थी, लेकिन लेंडर्स ने आखिरकार अडानी के प्लान को अपफ्रंट पेमेंट की वजह से ज्यादा पसंद किया, जबकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू लगभग 500 करोड़ रुपये कम है.

क्रेडिटर्स के बीच बांटी गई एक स्कोर शीट में भी अडानी को 100 में से सबसे ज्यादा इवैल्यूएशन दिया गया है. हालांकि कुछ लेंडर्स ने स्कोरिंग मेथड पर सवाल उठाए थे. JAL पर लेंडर्स का लगभग 55,000 करोड़ रुपये बकाया है और इसे जून 2024 में इन्सॉल्वेंसी प्रोसिडिंग्स में शामिल किया गया था.



