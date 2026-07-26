Petrol- Diesel Price Today 26 July 2026: देशभर में सरकारी तेल कंपनियों ने 26 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम जारी कर दिए हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों को अपडेट करती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति के आधार पर समय-समय पर ईंधन के दामों में बदलाव देखने को मिलता है. यहां से आप भारत के कुछ प्रमुख शहरों के पेट्रोल और डीजल के दाम देखें.

आज के पेट्रोल-डीजल के दाम-

1.दिल्ली

पेट्रोल- 102.12 प्रति लीटर

डीजल- 95.20 प्रति लीटर

2.मुंबई

पेट्रोल- 111.21 प्रति लीटर

डीजल- 97.83 प्रति लीटर

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3.कोलकाता

पेट्रोल- 113.51 प्रति लीटर

डीजल- 99.82 प्रति लीटर

4.चेन्नई

पेट्रोल- 107.76 प्रति लीटर डीजल- 99.55 प्रति लीटर



अलग-अलग राज्यों में वैट और स्थानीय टैक्स अलग होने के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी अंतर होता है.

हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट होते हैं रेट

देश की प्रमुख तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों या विनिमय दर में बदलाव होता है, तो उसका असर घरेलू ईंधन कीमतों पर भी पड़ सकता है.

कैसे चेक करें अपने शहर का पेट्रोल-डीजल रेट?

अगर आप अपने शहर का ताजा पेट्रोल और डीजल भाव जानना चाहते हैं, तो संबंधित ऑयल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या SMS सेवा का उपयोग कर सकते हैं. कीमतें रोजाना अपडेट की जाती हैं, इसलिए यात्रा से पहले ताजा रेट जरूर जांच लें.

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पेट्रोल-डीजल की कीमतें किन बातों पर निर्भर करती हैं?

पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम कई कारण से प्रभावित होते हैं, जिनमें शामिल हैं-

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत

डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर

केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स

इन्हीं कारणों से अलग-अलग राज्यों और शहरों में ईंधन की कीमतें अलग होती हैं.