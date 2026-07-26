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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol- Diesel Price Today: 26 जुलाई को कितने रुपए लीटर हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आपके शहर में क्या है भाव

Petrol- Diesel Price Today: 26 जुलाई को कितने रुपए लीटर हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आपके शहर में क्या है भाव

Petrol- Diesel Price Today 26 July 2026: आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल किस रेट पर मिल रहा है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार भाव बताए गए हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 26 Jul 2026 09:14 AM (IST)
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Petrol- Diesel Price Today 26 July 2026: देशभर में सरकारी तेल कंपनियों ने 26 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम जारी कर दिए हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों को अपडेट करती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति के आधार पर समय-समय पर ईंधन के दामों में बदलाव देखने को मिलता है. यहां से आप भारत के कुछ प्रमुख शहरों के पेट्रोल और डीजल के दाम देखें. 

आज के पेट्रोल-डीजल के दाम-

1.दिल्ली

  • पेट्रोल- 102.12 प्रति लीटर
  • डीजल- 95.20 प्रति लीटर

2.मुंबई

  • पेट्रोल- 111.21 प्रति लीटर
  • डीजल- 97.83 प्रति लीटर

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3.कोलकाता

  • पेट्रोल- 113.51 प्रति लीटर
  • डीजल- 99.82 प्रति लीटर

4.चेन्नई

    • पेट्रोल- 107.76 प्रति लीटर
    • डीजल- 99.55 प्रति लीटर

अलग-अलग राज्यों में वैट और स्थानीय टैक्स अलग होने के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी अंतर होता है.

हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट होते हैं रेट

देश की प्रमुख तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं. यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों या विनिमय दर में बदलाव होता है, तो उसका असर घरेलू ईंधन कीमतों पर भी पड़ सकता है.

कैसे चेक करें अपने शहर का पेट्रोल-डीजल रेट?

अगर आप अपने शहर का ताजा पेट्रोल और डीजल भाव जानना चाहते हैं, तो संबंधित ऑयल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या SMS सेवा का उपयोग कर सकते हैं. कीमतें रोजाना अपडेट की जाती हैं, इसलिए यात्रा से पहले ताजा रेट जरूर जांच लें.

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पेट्रोल-डीजल की कीमतें किन बातों पर निर्भर करती हैं?

पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम कई कारण से प्रभावित होते हैं, जिनमें शामिल हैं-

  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत
  • डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर
  • केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स

इन्हीं कारणों से अलग-अलग राज्यों और शहरों में ईंधन की कीमतें अलग होती हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 26 Jul 2026 09:14 AM (IST)
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