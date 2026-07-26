LPG Rate Today 26 July 2026: अगर आप घरेलू गैस सिलेंडर बुक करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले आज के ताज़ा रेट जान लेना जरूरी है. LPG सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा समीक्षा के बाद बदली जा सकती हैं. हालांकि, 26 जुलाई 2026 को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में किसी नई बढ़ोतरी या कटौती की घोषणा नहीं हुई है.

घरेलू (14.2 किलोग्राम) एलपीजी सिलेंडर के रेट-

दिल्ली- 942.00

मुंबई- 941.50

कोलकाता- 968.00

चेन्नई- 957.50

बेंगलुरु- 945.50

हैदराबाद- 995.50

जयपुर- 956.50

लखनऊ- 980.50

चंडीगढ़- 955.50

पटना- 1,001.00

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कमर्शियल (19 किलोग्राम) एलपीजी सिलेंडर के रेट-

LPG की कीमतें कैसे तय होती हैं?

LPG सिलेंडर की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें शामिल हैं-

अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और LPG की कीमतें

डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर

परिवहन और वितरण लागत

सरकारी नीतियां और कर

इन्हीं कारणों से अलग-अलग राज्यों और शहरों में LPG सिलेंडर के दाम अलग हो सकते हैं.

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गैस सिलेंडर लेते समय क्या सावधानी बरतें?

गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले सिलेंडर की सेफ्टी सील और सील पर अंकित कंपनी का नाम जांच लें. डिलीवरी के समय सिलेंडर में किसी तरह का गैस रिसाव तो नहीं है, इसकी भी जांच करें. साथ ही सिलेंडर का वजन सही है या नहीं, यह सुनिश्चित करें और डिलीवरी रसीद अवश्य लें. यदि सिलेंडर में कोई खराबी, रिसाव या सील टूटी हुई मिले, तो उसे स्वीकार न करें और तुरंत गैस एजेंसी को इसकी जानकारी दें. इन सावधानियों से आप सुरक्षित और सही मात्रा में गैस सिलेंडर ले कर सकते हैं.