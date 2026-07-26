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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Rate Today: आज 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा, जानें आपके शहर में एलपीजी का क्या है रेट

LPG Rate Today: आज 14 और 19 किलो वाला गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा, जानें आपके शहर में एलपीजी का क्या है रेट

LPG Rate Today 26 July 2026: आज आपके शहर में 14 और 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां अलग- अलग शहर के दाम की लिस्ट है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 26 Jul 2026 10:23 AM (IST)
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LPG Rate Today 26 July 2026: अगर आप घरेलू गैस सिलेंडर बुक करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले आज के ताज़ा रेट जान लेना जरूरी है. LPG सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा समीक्षा के बाद बदली जा सकती हैं. हालांकि, 26 जुलाई 2026 को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में किसी नई बढ़ोतरी या कटौती की घोषणा नहीं हुई है.

घरेलू (14.2 किलोग्राम) एलपीजी सिलेंडर के रेट-

  • दिल्ली- 942.00 
  • मुंबई- 941.50 
  • कोलकाता- 968.00 
  • चेन्नई- 957.50 
  • बेंगलुरु- 945.50 
  • हैदराबाद- 995.50 
  • जयपुर- 956.50 
  • लखनऊ- 980.50 
  • चंडीगढ़- 955.50 
  • पटना- 1,001.00

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कमर्शियल (19 किलोग्राम) एलपीजी सिलेंडर के रेट-

  • दिल्ली- 1,766.00 
  • मुंबई- 1,717.00 
  • कोलकाता- 1,879.00 
  • चेन्नई- 1,929.00 
  • बेंगलुरु- 1,837.00 
  • हैदराबाद- 1,978.00 
  • जयपुर- 1,804.00 
  • लखनऊ- 1,910.00 
  • चंडीगढ़- 1,786.00 
  • पटना- 2,018.00 

LPG की कीमतें कैसे तय होती हैं?

LPG सिलेंडर की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें शामिल हैं-

  • अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और LPG की कीमतें
  • डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर
  • परिवहन और वितरण लागत
  • सरकारी नीतियां और कर

इन्हीं कारणों से अलग-अलग राज्यों और शहरों में LPG सिलेंडर के दाम अलग हो सकते हैं.

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गैस सिलेंडर लेते समय क्या सावधानी बरतें?

गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले सिलेंडर की सेफ्टी सील और सील पर अंकित कंपनी का नाम जांच लें. डिलीवरी के समय सिलेंडर में किसी तरह का गैस रिसाव तो नहीं है, इसकी भी जांच करें. साथ ही सिलेंडर का वजन सही है या नहीं, यह सुनिश्चित करें और डिलीवरी रसीद अवश्य लें. यदि सिलेंडर में कोई खराबी, रिसाव या सील टूटी हुई मिले, तो उसे स्वीकार न करें और तुरंत गैस एजेंसी को इसकी जानकारी दें. इन सावधानियों से आप सुरक्षित और सही मात्रा में गैस सिलेंडर ले कर सकते हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 26 Jul 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG  LPG RATE
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