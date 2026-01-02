हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससाल के दूसरे दिन भी शेयर मार्केट का जलवा बरकरार, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों चढ़े

साल के दूसरे दिन भी शेयर मार्केट का जलवा बरकरार, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों चढ़े

Share Market: शेयर मार्केट की चमक नए साल के दूसरे दिन भी बरकरार रही. इस दौरान भारतीय इक्विटी बेंचमार्क में हल्की बढ़त देखी गई. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही पॉजिटिव नोट पर कारोबार की शुरुआत की.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 02 Jan 2026 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

Share Market: नए साल के दूसरे दिन भी शेयर मार्केट ने अच्छी शुरुआत की. इस दौरान भारतीय इक्विटी बेंचमार्क में हल्की बढ़त देखी गई. सुबह करीब 9:20 बजे NSE निफ्टी50 25.50 अंक या 0.11 परसेंट चढ़कर 26,172.35 पर कारोबार करता नजर आया, जबकि 104.95 अंक या 0.12 परसेंट की बढ़त हासिल कर 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 85,293.55 पर था.

बैंक निफ्टी 69 अंक या 0.12 परसेंट ऊपर उठकर 59,780 पर खुला. इसी तरह से स्मॉल और मिड-कैप स्टॉक भी हरे निशान में खुले. निफ्टी मिडकैप ने 112 अंक या 0.18 परसेंट की बढ़त हासिल कर 60,863 पर खुला. आज भारतीय शेयर बाजार पर भारत और अमेरिका के दिसंबर के फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा के साथ-साथ 26 दिसंबर, 2025 को खत्म हुए हफ्ते में देश के विदेशी मुद्रा भंडा भंडार को लेकर आए आंकड़ों का असर दिख सकता है.

टॉप लूजर्स और गेनर्स में ये शामिल

शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 में शामिल कंपनियों में सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाले शेयर मारुति सुजुकी इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के रहे. वहीं, दूसरी ओर निफ्टी 50 पैक में नुकसान में रहने वाले शेयरों में ITC, टाइटन, डॉ. रेड्डीज़ लैब, बजाज ऑटो और नेस्ले इंडिया शामिल रहे. इनके अलावा, ओपेनिंग सेशन में HDFC बैंक से लेकर इंफोसिस, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयरों में हलचल देखी गई.

ग्लोबल मार्केट का हाल

शुक्रवार को एशियाई बाजारों में मिला-जुला और सीमित रूप से कारोबार देखने को मिला. न्यू ईयर हॉलिडे के चलते जापान और चीन सहित कई एशियाई बाजारों में मार्केट बंद हैं. इस दौरान आज दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स ने अपने अब तक के सबसे हाई लेवल 4,239.88 पर पहुंचकर 0.21 परसेंट की बढ़त हासिल की. इसी तरह से स्मॉल-कैप कोस्डैक में भी 1.32 परसेंट का उछाल आया. इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 0.11 परसेंट उछला.

वहीं, अगर वॉल स्ट्रीट की बात करें, तो रातभर के कारोबार में S&P 500 में 0.74 परसेंट, नैस्डैक कम्पोजिट में 0.76 परसेंट और  डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.63 परसेंट की गिरावट देखी गई.

 

ये भी पढ़ें:

Vodafone Idea को करारा झटका, कर्ज में डूबी कंपनी पर लगी 637 करोड़ की पेनल्टी; अब आगे क्या?

Published at : 02 Jan 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Share Market Today Share Market Updates SHARE MARKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नए साल पर पाकिस्तान से आया भारत के लिए ओपन लेटर, किसने लिखा- 'जड़ से उखाड़ फेंको, भारत के साथ'
नए साल पर पाकिस्तान से आया भारत के लिए ओपन लेटर, किसने लिखा- 'जड़ से उखाड़ फेंको, भारत के साथ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
इंडिया
Weather Update: यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
आईपीएल 2026
न्यू ईयर पार्टी में झूमे RCB के 7 करोड़ के स्टार वेंकटेश अय्यर, DJ चेतस के साथ स्टेज पर दिखे, VIDEO वायरल
न्यू ईयर पार्टी में झूमे RCB के 7 करोड़ के स्टार वेंकटेश अय्यर, DJ चेतस के साथ स्टेज पर दिखे, VIDEO वायरल
Advertisement

वीडियोज

Chaumu में पत्थरबाजों पर पुलिस की जोरदार कार्रवाई, अतिक्रमण पर चल रहा बुलडोजर । Rajasthan News
Chaumu में पत्थरबाजों की उल्टी गिनती शुरू, लगे ताले और शुरू हो गया बुलडोजर एक्शन । Rajasthan News
Chaumu में मस्जिद से पत्थरबाजों ने बरसाए पत्थर अब पुलिस चला रही बुलडोजर ! । Rajasthan News
North India में लगातार जारी है शीतलहर का असर, सड़कों से लेक ट्रेन तक बुरी तरह प्रभावित
Ney York के मेयर ममदानी ने जताई Umar Khalid के हालात पर चिंता कहा, हमसब आपके बारे में सोच रहे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नए साल पर पाकिस्तान से आया भारत के लिए ओपन लेटर, किसने लिखा- 'जड़ से उखाड़ फेंको, भारत के साथ'
नए साल पर पाकिस्तान से आया भारत के लिए ओपन लेटर, किसने लिखा- 'जड़ से उखाड़ फेंको, भारत के साथ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
'बिहार में 25 हजार में मिल जाती हैं लड़कियां', मंत्री रेखा आर्य के पति के बयान पर बवाल
इंडिया
Weather Update: यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
आईपीएल 2026
न्यू ईयर पार्टी में झूमे RCB के 7 करोड़ के स्टार वेंकटेश अय्यर, DJ चेतस के साथ स्टेज पर दिखे, VIDEO वायरल
न्यू ईयर पार्टी में झूमे RCB के 7 करोड़ के स्टार वेंकटेश अय्यर, DJ चेतस के साथ स्टेज पर दिखे, VIDEO वायरल
टेलीविजन
'फेम की वजह से नहीं कड़ी मेहनत की बदौलत जीता बिग बॉस 19', ट्रोल्स को गौरव खन्ना ने दिया करारा जवाब
'फेम की वजह से नहीं कड़ी मेहनत की बदौलत जीता बिग बॉस 19', ट्रोल्स को गौरव खन्ना का करारा जवाब
हेल्थ
क्या आपके शरीर में कोई छुपा है खतरा? इन टेस्ट्स से करें तुरंत पता
क्या आपके शरीर में कोई छुपा है खतरा? इन टेस्ट्स से करें तुरंत पता
एग्रीकल्चर
कौन-सा मौसम रहता है कीनू की खेती के लिए परफेक्ट? होगी बंपर कमाई
कौन-सा मौसम रहता है कीनू की खेती के लिए परफेक्ट? होगी बंपर कमाई
जनरल नॉलेज
New Year 2026: कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था, जानें कैसे चुने गए थे दिन और तारीख?
कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था, जानें कैसे चुने गए थे दिन और तारीख?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget