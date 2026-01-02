साल के दूसरे दिन भी शेयर मार्केट का जलवा बरकरार, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों चढ़े

Share Market: नए साल के दूसरे दिन भी शेयर मार्केट ने अच्छी शुरुआत की. इस दौरान भारतीय इक्विटी बेंचमार्क में हल्की बढ़त देखी गई. सुबह करीब 9:20 बजे NSE निफ्टी50 25.50 अंक या 0.11 परसेंट चढ़कर 26,172.35 पर कारोबार करता नजर आया, जबकि 104.95 अंक या 0.12 परसेंट की बढ़त हासिल कर 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 85,293.55 पर था.

बैंक निफ्टी 69 अंक या 0.12 परसेंट ऊपर उठकर 59,780 पर खुला. इसी तरह से स्मॉल और मिड-कैप स्टॉक भी हरे निशान में खुले. निफ्टी मिडकैप ने 112 अंक या 0.18 परसेंट की बढ़त हासिल कर 60,863 पर खुला. आज भारतीय शेयर बाजार पर भारत और अमेरिका के दिसंबर के फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा के साथ-साथ 26 दिसंबर, 2025 को खत्म हुए हफ्ते में देश के विदेशी मुद्रा भंडा भंडार को लेकर आए आंकड़ों का असर दिख सकता है.

टॉप लूजर्स और गेनर्स में ये शामिल

शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 में शामिल कंपनियों में सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाले शेयर मारुति सुजुकी इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के रहे. वहीं, दूसरी ओर निफ्टी 50 पैक में नुकसान में रहने वाले शेयरों में ITC, टाइटन, डॉ. रेड्डीज़ लैब, बजाज ऑटो और नेस्ले इंडिया शामिल रहे. इनके अलावा, ओपेनिंग सेशन में HDFC बैंक से लेकर इंफोसिस, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयरों में हलचल देखी गई.

ग्लोबल मार्केट का हाल

शुक्रवार को एशियाई बाजारों में मिला-जुला और सीमित रूप से कारोबार देखने को मिला. न्यू ईयर हॉलिडे के चलते जापान और चीन सहित कई एशियाई बाजारों में मार्केट बंद हैं. इस दौरान आज दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स ने अपने अब तक के सबसे हाई लेवल 4,239.88 पर पहुंचकर 0.21 परसेंट की बढ़त हासिल की. इसी तरह से स्मॉल-कैप कोस्डैक में भी 1.32 परसेंट का उछाल आया. इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 0.11 परसेंट उछला.

वहीं, अगर वॉल स्ट्रीट की बात करें, तो रातभर के कारोबार में S&P 500 में 0.74 परसेंट, नैस्डैक कम्पोजिट में 0.76 परसेंट और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.63 परसेंट की गिरावट देखी गई.

