हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसVodafone Idea को करारा झटका, कर्ज में डूबी कंपनी पर लगी 637 करोड़ की पेनल्टी; अब आगे क्या?

Vodafone Idea को करारा झटका, कर्ज में डूबी कंपनी पर लगी 637 करोड़ की पेनल्टी; अब आगे क्या?

Vodafone Idea Share: टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कर्ज के बोझ तले पहले ही डूबी हुई है और अब ऊपर से कंपनी को अहमदाबाद GST कमिश्नर के ऑफिस से 637 करोड़ रुपये से GST पेनल्टी ऑर्डर मिला है,

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 02 Jan 2026 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

Vodafone Idea Share: कर्ज में डूबी कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के सामने एक और मुसीबत सामने आ गई है. कंपनी के शेयरों में सुधार आने के संकेत दिख ही रहे थे कि अब इसे एक बड़े टैक्स डिमांड से झटका लगा है. वोडाफोन आइडिया को अहमदाबाद GST कमिश्नर के ऑफिस से 637 करोड़ रुपये से GST पेनल्टी ऑर्डर मिला है, जिससे शुक्रवार को इसके शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी.

कंपनी पर हिल सकता है निवेशकों का भरोसा

टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने गुरुवार (1 जनवरी) को कहा कि उसे अहमदाबाद में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (CGST) के एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस से 638 करोड़ का पेनाल्टी ऑर्डर मिला है. यह ऑर्डर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत पास किया गया है. इसमें टैक्स डिमांड के साथ-साथ लागू ब्याज को लेकर कंपनी को 6,37,90,68,254 रुपये चुकाने हैं.

कंपनी पर क्या है आरोप? 

कंपनी पर कारोबारी साल 2021–22 के दौरान टैक्स के कम भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट का जरूरत से ज्यादा दावा करने का आरोप लगा है. वोडाफोन आइडिया ने कहा कि उसे यह ऑर्डर 31 दिसंबर, 2025 को मिला. कंपनी ने अपनी फाइलिंग में कहा वह इस ऑर्डर से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ उचित कानूनी विकल्पों का सहारा लेगी.

इस बीच दिलचस्प बात यह है कि GST ऑर्डर की खबर आने के बावजूद गुरुवार को स्टॉक में लगभग 8 परसेंट का उछाल आया और यह 11.62 रुपये के लेवल पर बंद हुआ. 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मार्केट कैप वाली इस कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे. यह देखना जरूरी होगा कि आज शेयरों पर पेनल्टी ऑर्डर का किना असर पड़ता है. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

6650 करोड़ के IPO के लिए OYO ने बढ़ाया एक और कदम, सेबी के पास जमा कराए कॉन्फिडेंशियल पेपर्स

Published at : 02 Jan 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Vodafone-Idea Share Price Vodafone Idea Share Vodafone Idea Vodafone Idea GST News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हलचल तेज, भारत समेत इन टीमों ने घोषित किए स्क्वाड
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हलचल तेज, भारत समेत इन टीमों ने घोषित किए स्क्वाड
बॉलीवुड
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
Advertisement

वीडियोज

मेरठ के जल्लाद सनम का नया खेल | Sansani | Crime News
Indore: दूषित पानी से 9 मौत..एक्शन पर सवाल..हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट | Kailash Vijayvargiya
Bharat Ki Baat: king Khan पर सवाल, बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बवाल | Mustafizur Rahman
Janhit: 'खलीफा' की कुर्सी खतरे में, सड़क पर उतरा Gen Z | Masoud Pezeshkian | Protest | Inflamation
Janhit: 'कट्टरपंथियों' के हाथ में न्यूयॉर्क? अमेरिका की 'हवा' बदल रही है? | New York
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
भारत ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी! सिंधु जल संधि को लेकर क्यों गिड़गिड़ा रहे मुनीर-शहबाज?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हलचल तेज, भारत समेत इन टीमों ने घोषित किए स्क्वाड
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हलचल तेज, भारत समेत इन टीमों ने घोषित किए स्क्वाड
बॉलीवुड
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
गोविंदा से घर के काम कराती थीं उनकी मां, एक्टर बोले- 'वो मुझे बेटे की बजाय बहू की तरह रखती थीं'
विश्व
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
यूक्रेन से छीनी जगह पर न्यू ईयर का जश्न मना रहे लोगों पर ड्रोन अटैक, रूस ने किया 24 लोगों की मौत दावा, जानें पूरा मामला
इंडिया
'करोड़ों के कैश, जेवर और लग्जरी गाड़ियां...', गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह के कई ठिकानों पर ED का छापा
'करोड़ों के कैश, जेवर और लग्जरी गाड़ियां...', गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह के कई ठिकानों पर ED का छापा
जनरल नॉलेज
विदेश में हुई थी गांधी परिवार के इस सदस्य की शादी, जानें कौन-कौन हुआ था शामिल
विदेश में हुई थी गांधी परिवार के इस सदस्य की शादी, जानें कौन-कौन हुआ था शामिल
हेल्थ
Grey Hair In Young Age: 20 साल की उम्र में ही सफेद क्यों हो जाते हैं कुछ लोगों के बाल, किस वजह से होता है ऐसा?
20 साल की उम्र में ही सफेद क्यों हो जाते हैं कुछ लोगों के बाल, किस वजह से होता है ऐसा?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget