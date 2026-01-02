Vodafone Idea को करारा झटका, कर्ज में डूबी कंपनी पर लगी 637 करोड़ की पेनल्टी; अब आगे क्या?

Vodafone Idea Share: कर्ज में डूबी कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के सामने एक और मुसीबत सामने आ गई है. कंपनी के शेयरों में सुधार आने के संकेत दिख ही रहे थे कि अब इसे एक बड़े टैक्स डिमांड से झटका लगा है. वोडाफोन आइडिया को अहमदाबाद GST कमिश्नर के ऑफिस से 637 करोड़ रुपये से GST पेनल्टी ऑर्डर मिला है, जिससे शुक्रवार को इसके शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी.

कंपनी पर हिल सकता है निवेशकों का भरोसा

टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने गुरुवार (1 जनवरी) को कहा कि उसे अहमदाबाद में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (CGST) के एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस से 638 करोड़ का पेनाल्टी ऑर्डर मिला है. यह ऑर्डर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत पास किया गया है. इसमें टैक्स डिमांड के साथ-साथ लागू ब्याज को लेकर कंपनी को 6,37,90,68,254 रुपये चुकाने हैं.

कंपनी पर क्या है आरोप?

कंपनी पर कारोबारी साल 2021–22 के दौरान टैक्स के कम भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट का जरूरत से ज्यादा दावा करने का आरोप लगा है. वोडाफोन आइडिया ने कहा कि उसे यह ऑर्डर 31 दिसंबर, 2025 को मिला. कंपनी ने अपनी फाइलिंग में कहा वह इस ऑर्डर से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ उचित कानूनी विकल्पों का सहारा लेगी.

इस बीच दिलचस्प बात यह है कि GST ऑर्डर की खबर आने के बावजूद गुरुवार को स्टॉक में लगभग 8 परसेंट का उछाल आया और यह 11.62 रुपये के लेवल पर बंद हुआ. 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मार्केट कैप वाली इस कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे. यह देखना जरूरी होगा कि आज शेयरों पर पेनल्टी ऑर्डर का किना असर पड़ता है.

