Share Market Holiday: 26 जनवरी को बंद रहेगा शेयर बाजार? जानिए इस साल कब-कब रहेगी छुट्टी, देखें लिस्ट

Share Market Holiday: 26 जनवरी को बंद रहेगा शेयर बाजार? जानिए इस साल कब-कब रहेगी छुट्टी, देखें लिस्ट

निवेशकों और ट्रेडर्स को आने वाले सप्ताह में ट्रेडिंग के लिए एक दिन कम मिलने वाला हैं. नेशनल हॉलिडे के चलते सप्ताह की शुरुआत में शेयर बाजार में कोई गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 24 Jan 2026 12:50 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Share Market Holiday 26 January: निवेशकों और ट्रेडर्स को आने वाले सप्ताह में ट्रेडिंग के लिए एक दिन कम मिलने वाला हैं. नेशनल हॉलिडे के चलते सप्ताह की शुरुआत में शेयर बाजार में कोई गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी. सोमवार, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर स्टॉक मार्केट में छुट्टी रहेगी. जिससे इस दिन किसी भी तरह का लेन-देन नहीं हो पाएगा.

शेयर बाजार के साथ-साथ कमोडिटी बाजार में भी ट्रेडिंग बंद रहेगी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह और शाम दोनों सत्रों में कारोबार नहीं होगा. आइए जानते हैं, इस साल किन-किन अवसरों पर शेयर बाजार बंद रहने वाला हैं.....

सोमवार को बंद रहेगा शेयर बाजार

गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार, 26 जनवरी को शेयर बाजार बंद करने का फैसला लिया गया है. बीएसई और एनएसई दोनों में इस दिन किसी तरह का कारोबार नहीं होगा. सोमवार की छुट्टी के बाद मंगलवार, 27 जनवरी से बाजार में फिर से सामान्य कारोबार शुरू हो जाएगा.

इस साल इन अवसरों पर बंद रहेगा शेयर बाजार

एनएसई के कैलेंडर के मुताबिक जनवरी से दिसंबर के बीच कई मौकों पर शेयर बाजार बंद रहने वाले हैं. मार्च महीने की 3 तारीख को होली के चलते बाजार बंद करने का फैसला लिया गया है. इसके बाद 26 मार्च को श्री राम नवमी और 31 मार्च को श्री महावीर जयंती के कारण ट्रेडिंग नहीं होगी.

3 अप्रैल को गुड फ्राइडे पर बाजार बंद रहेगा. वहीं, 14 अप्रैल को डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जयंती, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और 28 मई को बकरीद के चलते भी कारोबार नहीं हो पाएगा. इसके अलावा 26 जून को मुहर्रम के मौके पर भी एनएसई में किसी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी.

साल के दूसरे हिस्से में पड़ने वाली छुट्टियां

साल के दूसरे भाग में भी कई त्योहारों के मौकों पर शेयर बाजार बंद करने का ऐलान किया गया है. 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 20 अक्टूबर को दशहरा और 10 नवंबर को दीवाली बलिप्रतिपदा के कारण बाजार में कामकाज नहीं होगा.

इसके बाद 24 नवंबर को प्रकाश पर्व श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर बाजार बंद रहेगा. साल की आखिरी छुट्टी 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन रहेगी. साथ ही इन सभी के अलावा हर सप्ताह के शनिवार और रविवार को नियमित रूप से शेयर बाजार बंद रहता है.

यह भी पढ़ें: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी बरकरार, जानें 24 जनवरी को दिल्ली से हैदराबाद तक सोना खरीदने के लिए कितना करना होगा खर्च

Published at : 24 Jan 2026 12:50 PM (IST)
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बॉलीवुड
क्रिकेट
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बॉलीवुड
क्रिकेट
इंडिया
विश्व
यूटिलिटी
हेल्थ
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
