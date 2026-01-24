Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: 24 जनवरी 2026 को देश के ज्वेलरी बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली है. बीते दिन की तुलना में आज दोनों ही बहुमूल्य धातुओं के भाव में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई.

जिसका असर घरेलू बाजार पर साफ नजर आ रहा है. बाजार जानकारों के अनुसार, इस तेजी के पीछे घरेलू मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहे संकेत अहम भूमिका निभा रहे हैं. आइए जानते हैं, आपके शहर में आज सोना किस रेट पर बिक रहा है.....

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,770 रुपए

22 कैरेट - 1,45,550 रुपए

18 कैरेट - 1,19,120 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,620 रुपए

22 कैरेट - 1,45,400 रुपए

18 कैरेट - 1,18,970 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,490 रुपए

22 कैरेट - 1,46,200 रुपए

18 कैरेट - 1,21,900 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,620 रुपए

22 कैरेट - 1,45,400 रुपए

18 कैरेट - 1,18,970 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,670 रुपए

22 कैरेट - 1,45,450 रुपए

18 कैरेट - 1,19,020 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,770 रुपए

22 कैरेट - 1,45,550 रुपए

18 कैरेट - 1,19,120 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,670 रुपए

22 कैरेट - 1,45,450 रुपए

18 कैरेट - 1,19,020 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,620 रुपए

22 कैरेट - 1,45,400 रुपए

18 कैरेट - 1,18,970 रुपए

क्यों बढ़ रहे हैं सोना-चांदी के दाम?

आज सोना-चांदी की कीमतों में आई तेजी के पीछे कई अहम वजहें मानी जा रही हैं. बाजार जानकारों का कहना है कि घरेलू बाजार में मजबूत मांग और सराफा बाजार में बढ़ी खरीदारी से भाव को सहारा मिला है. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेत, डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भी कीमतों को प्रभावित करने का काम कर रही हैं.

ऐसे माहौल में निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्प की ओर आकर्षित होते हैं. सोना और चांदी जैसे असेट्स निवेशकों को अपनी ओर खींचते है. जिससे इनकी मांग और कीमतों दोनों में ही बढ़ोतरी देखने को मिलती है.

