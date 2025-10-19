हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
3 दिन में 1900 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी भी हुआ मजबूत; दिवाली से पहले निवेशकों के खिले चेहरे

3 दिन में 1900 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी भी हुआ मजबूत; दिवाली से पहले निवेशकों के खिले चेहरे

Stock Market News: सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इन दिनों गजब का परफॉर्मेंस कर रहे हैं. सेंसेक्स में भी महज तीन सेशन में 1,900 अंक तक उछल चुका है. निफ्टी भी 52- हफ्ते के हाई लेवल पर है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 19 Oct 2025 03:47 PM (IST)
Stock Market News: दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा भारतीय शेयर बाजार ने अपने निवेशकों को दिया है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गजब का परफॉर्मेंस कर रहे हैं. निफ्टी भी 52- हफ्ते के हाई लेवल पर पहुंच चुका है. वहीं, सेंसेक्स में भी महज तीन सेशन में 1,900 अंकों की तेजी देखने को मिली है. शेयर बाजार में खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं. निवेशकों में भी कॉन्फिडेंस बना हुआ है. बाजार ओवरबॉट जोन की ओर बढ़ रहा है और ट्रेडिंग कैलेंडर छोटा होता जा रहा है. ऐसे में अब सवाल यह आता है कि क्या बाजार में यह तेजी आगे आने वाले समय में भी बरकरार रहेगी या बस दिवाली तक ही यह रौनक छाई रहेगी?  

अक्टूबर का महीना सबसे मजबूत

अक्टूबर के महीने में शेयर बाजार में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली. इसी के साथ सेंसेक्स इस साल अब तक लगभग 4.6 परसेंट तक उछल चुका है. यह तेजी खासतौर पर बैंकिंग शेयरों के अच्छे प्रदर्शन, विदेशी निवेशकों के नए निवेश और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बीच सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते आई. इससे शेयर बाजार पर निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है.

सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मजबूत

इस हफ्ते निफ्टी 50 और सेंसेक्स में क्रमशः 1.7 परसेंट और 1.8 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई और ये 25,710 और 83,952 के लेवल पर बंद हुए. प्राइमरी मार्केट में भी धूम मची हुई है, जहां एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयरों की लिस्टिंग आईपीओ प्राइस से 50 परसेंट के प्रीमियम पर 1,710.1 रुपये प्रति शेयर हुई. संस्थागत निवेश इस तेजी की रीढ़ बने हुए हैं. बीते हफ्ते घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 16,247 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 556 करोड़ रुपये का निवेश किया. इसके अलावा, रियल्टी, हेल्थकेयर और बैंकिंग सेक्टर्स में भी रिकवरी देखने को मिली है.
इसके अलावा, भारत और अमेरिका दोनों ने ही नंवबर के पहले हफ्ते तक ट्रेड डील के पहले चरण को पूरा करने की सहमति जताई है. इससे भी निवेशकों का भरोसा शेयर बाजार पर बना हुआ है.

 

 

 

 

 

दिवाली में इन 10 स्टॉक्स पर मिल सकता है 31 परसेंट तक का रिटर्न, देखें बनी बनाई पूरी लिस्ट

Published at : 19 Oct 2025 03:47 PM (IST)
Stock Market Stock Market SENSEX NIfty
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
