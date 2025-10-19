दिवाली में इन 10 स्टॉक्स पर मिल सकता है 31 परसेंट तक का रिटर्न, देखें बनी बनाई पूरी लिस्ट

Diwali Top Picks: दिवाली जैसे-जैसे करीब आ रही है, मार्केट एक्सपर्ट्स भी Diwali Top Picks की लिस्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं. सेंट्रम ब्रोकिंग ने दिवाली ने अपने 10 पसंदीदा शेयरों की लिस्ट जारी कर दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि इन शेयरों से निवेशकों को अगले एक साल तक 18 परसेंट से लेकर 31 परसेंट तक का रिटर्न मिलता रहेगा. ये शेयर मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल जैसे कई अलग-अलग सेक्टर के हैं. आइए इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं-

Dixon Technologies

डिक्सन टेक्नोलॉजीज सेंट्रम ब्रोकिंग के फेवरेट शेयरों में से है. इसका ऑर्डर बुक मजबूत है इसलिए कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही में यह 15 परसेंट वॉल्यूम ग्रोथ का संकेत दे रहा है. कंपनी के तेजी से बढ़ते कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस और इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इसे Q2FY28E TTM EPS के 67 गुना वैल्यूएशन पर खरीदा जा सकता है. इसका टारगेट प्राइस 21,574 रुपये है, जो मौजूदा कीमत से करीब 25 परसेंट ज्यादा है.

Cholamandalam Investments

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी (CIFC) की 2026 की दूसरी तिमाही में अपनी चुनौतियों से उबरने और मैनेजमेंट के दिखाए गए रास्ते पर चलकर 20 परसेंट CAGR बनाए रखने और NIM को लगभग 15 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाने में कामयाब रहेगा. शेयर का कीमत वित्त वर्ष 28 की दूसरी तिमाही के 430 रुपये के बुक वैल्यू का 4.5 गुना है.

Azad Engineering

सेंट्रम ब्रोकिंग ने इसे 2,145 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. इसका 6000 करोड़ रुपये का मजबूत ऑर्डर बुक है, जो FY27 के लिए 10 गुना बुक-टू-बिल रेश्यो को दर्शाता है. EBITDA और PAT दोनों लेवल पर मार्जिन लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही कैपेसिटी भी तेजी से बढ़ रही है. इसका टारगेट प्राइस मौजूदा कीमत से करीब 25 परसेंट ज्यादा है.

Canara Bank

केनरा बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) में पिछले तीन साल से लगातार गिरावटदेखी जा रही है और NIMs लगभग 2.4 परसेंट के लेवल पर स्थिर है. कारोबारी साल 2027-28 के बीच NIMs धीरे-धीरे सुधरकर 2.7-2.8 परसेंट के लेवल पर पहुंच जाएगा. FY27E ABV के 1.2 गुना वैल्यूएशन पर यह स्टॉक अच्छा माना जाता रहा है. इसका टारगेट प्राइस 151 रुपये है.

Syrma SGS Technology

अगले दो साल में इसके ऑपरेश्नल रेवेन्यू में 30 परसेंट CAGR ग्रोथ होने वाला है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन लगभग 7 परसेंट पर स्थिर रहने का अनुमान है. PCB बिजनेस का भी मार्जिन बढ़ने के साथ कंपनी की वैल्यू वित्त वर्ष 27 के 23 के प्रति शेयर आय (EPS) के 45 गुना के बराबर है.

इनके अलावा, लिस्ट में Nykaa, Swiggy, KEI Industries, Bajaj Auto और Bharat Electronics जैसी कंपनियों के भी शेयर हैं.

