Stock Market News: स्थानीय शेयर बाजार में मंगलवार को भारी गिरावट देखने को मिली. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिकवाली और एशियाई एवं यूरोपीय बाजारों में कमजोरी के चलते घरेलू बाजार दबाव में रहा. बीएसई सेंसेक्स 519.34 अंक (0.62%) गिरकर 83,459.15 अंकों पर बंद हुआ, जबकि कारोबार के दौरान यह 565 अंक तक फिसला था. इसी तरह, एनएसई निफ्टी 165.70 अंक (0.64%) गिरकर 25,597.65 अंकों पर आ गया.

किन शेयरों में गिरावट आई

सेंसेक्स में शामिल पावर ग्रिड के शेयर में सबसे ज्यादा 3.13% की गिरावट दर्ज की गई. सितंबर तिमाही में कंपनी के मुनाफे में कमी आने के कारण यह गिरावट देखी गई. इसके अलावा इटर्नल, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, मारुति और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में भी गिरावट रही.

वहीं, टाइटन, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के शेयर लाभ में रहे. टाइटन के शेयर में 2.28% की तेजी आई क्योंकि कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में 59% बढ़कर 1,120 करोड़ रुपये हो गया.

क्या कहते हैं बाजार विशेषज्ञ

जियोजीत इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च चीफ विनोद नायर का कहना है कि कमजोर वैश्विक संकेतों और आईटी, धातु एवं बिजली क्षेत्र में व्यापक बिकवाली के कारण भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आई. अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और फेडरल रिजर्व द्वारा निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की घटती उम्मीदों ने जोखिम उठाने की क्षमता को कम किया, जिसके चलते एफआईआई ने लगातार चौथे सत्र में बिकवाली जारी रखी.

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, एफआईआई ने सोमवार को 1,883.78 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि डीआईआई ने 3,516.36 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक 0.69% टूटा, जबकि मिडकैप 0.26% नीचे आया. बीएसई में सूचीबद्ध 2,549 शेयरों में गिरावट, 1,618 में तेजी और 162 शेयर अपरिवर्तित रहे.

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्रा ने कहा कि बड़ी कंपनियों में मुनाफावसूली और विदेशी पूंजी निकासी के चलते बाजार की धारणा कमजोर हुई.

वैश्विक बाजारों का हाल

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुए. यूरोपीय बाजारों में भी नकारात्मक रुख रहा, जबकि अमेरिकी बाजारों में सोमवार को ज्यादातर सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए.

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.34% गिरकर 64.02 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. बता दें कि सेंसेक्स सोमवार को 39.78 अंक बढ़ा था, जबकि निफ्टी में 41.25 अंक की तेजी रही थी. ‘गुरु नानक जयंती’ के अवसर पर बुधवार को शेयर बाजार बंद रहेंगे.

