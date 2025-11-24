Stock Market News: स्थानीय शेयर बाज़ार में सोमवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई, जहां दोनों प्रमुख सूचकांक नुकसान में बंद हुए. किसी ठोस वैश्विक संकेत के अभाव और निवेशकों की अंतिम समय की बिकवाली के कारण सेंसेक्स 331 अंक गिरकर 84,900.71 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 108.65 अंक टूटकर 25,959.50 पर आ गया और 26,000 की महत्वपूर्ण सीमा के नीचे फिसल गया.

घरेलू शेयर बाजार में गिरावट पर जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि सीमित दायरे में सकारात्मक कारोबार के बाद, सोमवार की एक्सपायरी के चलते अंतिम आधे घंटे में बिकवाली बढ़ी और बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ, क्योंकि निफ्टी 50 सूचकांक 26,000 की महत्वपूर्ण सीमा के ऊपर टिक नहीं सका.

टूटकर बंद बाजार

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों—भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व और टाटा मोटर्स—के शेयरों में तेज गिरावट रही, जबकि टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, अडानी पोर्ट्स, सन फार्मा और एचडीएफसी बैंक में बढ़त देखने को मिली.

एशियाई बाजारों में मिले-जुले संकेत देखे गए, जबकि यूरोपीय बाजार दोपहर के कारोबार में बढ़त में रहे. विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका–भारत के बीच अंतरिम व्यापार समझौते में देरी और सीमित कारोबारी दायरे ने निवेशकों की धारणा को कमजोर किया.

घरेलू निवेशकों की जबरदस्त खरीदारी

हालांकि आईटी शेयरों में चुनिंदा खरीदारी और दिसंबर में फेडरल रिज़र्व द्वारा संभावित दर कटौती की उम्मीद से वैश्विक स्तर पर कुछ सकारात्मक माहौल बना रहा. इस बीच, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1,766 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे, जबकि घरेलू निवेशकों ने 3,161 करोड़ रुपये की खरीदारी की. ब्रेंट क्रूड भी करीब 1 प्रतिशत गिरकर 61.95 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)