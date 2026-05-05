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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़बिजनेसSBI की बड़ी चेतावनी! YONO यूजर्स को कंगाल कर रहे हैं स्कैमर्स, भूलकर भी न करें ये गलती

SBI की बड़ी चेतावनी! YONO यूजर्स को कंगाल कर रहे हैं स्कैमर्स, भूलकर भी न करें ये गलती

SBI Alert: SBI बैंक ने अपने कस्टमर्स को एक स्कैम के प्रति अलर्ट किया है. बैंक की तरफ से बताया गया है कि कोई भी ग्राहक योनो की नई योजना के बहकावे में ना आएं, बैंक ऐसी कोई योजना नहीं चला रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 05 May 2026 10:29 AM (IST)
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YONO Scam Alert: भारत जितना डिजिटलाइज होता जा रहा है, उतने ही ज्यादा स्कैम भी बढ़ते ही जा रहे हैं. डिजिटल बैंकिंग सेक्टर में भी स्कैमर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. आए दिन खबरें आती हैं कि कोई ना कोई ठगी का शिकार हुआ है. इसी की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को ऐसे ही स्कैमर्स से बचने के लिए सतर्क किया है. बैंक की तरफ से YONO ऐप यूज करने वालों को जरूरी चेतावनी दी गई है. बैंक ने बताया है कि साइबर ठग नए-नए तरीकों से ग्राहकों को निशाना बना रहे हैं और छोटी-सी लापरवाही से अकाउंट खाली हो सकता है.

YONO के नाम पर धोखाधड़ी
दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर YONO SBI के नाम से फर्जी पेज बनाकर स्कैमर्स लोगों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ये स्कैमर्स गलत स्पॉन्सर्ड विज्ञापन चलाते हैं, जिनमें लिखा होता है 'यूजरनेम या पासवर्ड भूल गए? इस लिंक पर क्लिक करें और तुरंत रिकवर करें.' SBI ने इसे लेकर ही साफ चेतावनी दी है कि ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें. क्योंकि ये पूरी तरह फर्जी होते हैं और आपकी बैंकिंग जानकारी चुरा सकते हैं.

सावधान रहें, सतर्क रहें
अगर कोई भी यूजर ऐसी किसी लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स डाल देता है, तो वो तुरंत ही ठगी का शिकार हो सकता है. ऐसे में बैंक की तरफ से सलाह दी गई है कि हमेशा YONO SBI ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें और किसी भी अनजान लिंक, मैसेज या कॉल पर कोई पर्सनल डिटेल ना दें. खासतौर से OTP या पासवर्ड तो बिलकुल भी शेयर ना करें.

बैंक अधिकारी बताकर कर सकते हैं कॉल
इसके अलावा SBI के मुताबिक, ठग खुद को बैंक अधिकारी बताकर कॉल, SMS या ईमेल के जरिए आपसे संपर्क कर सकते हैं. वो KYC अपडेट, अकाउंट ब्लॉक होने या रिवॉर्ड प्वाइंट्स का लालच देकर यूजर्स से संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं. बैंक ने साफ किया है कि कोई भी अधिकारी कभी भी फोन या मैसेज के जरिए OTP, PIN, पासवर्ड या कार्ड डिटेल नहीं मांगता. अगर कोई ऐसा करता है तो वो निश्चित रूप से फ्रॉड है. खासतौर पर YONO SBI यूजर्स को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐप सीधे बैंक खाते से जुड़ा होता है.

इस नंबर से करता है बैंक कॉल
वहीं बैंक ने ये भी बताया है कि बैंक के नाम पर आने वाले फोन कॉल्स से भी सतर्क रहने की जरूरत है. आमतौर पर SBI का ऑफिशियल कॉल 1600 से शुरू होने वाले नंबरों से आता है. इसके अलावा किसी और नंबर से कॉल आता है तो उसे आप संदिग्ध मानकर ही बात करें और कोई डिटेल शेयर ना करें. अगर आप किसी भी तरह से ठगी का शिकार हो गए हैं तो देर ना करते हुए नेशनल साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें और शिकायत दर्ज कराएं. इसके अलावा आप cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं.

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Published at : 05 May 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
YONO SBI SBI BANK
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