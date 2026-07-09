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हिंदी न्यूज़बिजनेसआपको तो नहीं दे गया कोई 500 का नकली नोट, सिगरेट बेचने वाली महिला के एक कदम ने किया सबका भला

आपको तो नहीं दे गया कोई 500 का नकली नोट, सिगरेट बेचने वाली महिला के एक कदम ने किया सबका भला

Fake Currency: बेंगलुरु में 500 रुपये के नकली नोटों का मामला सामने आया है. ऐसे में 500 रुपये का नोट इस्तेमाल करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच करना जरूरी है, ताकि ठगी से बचा जा सके.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 09 Jul 2026 06:46 PM (IST)
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Fake 500 Rupee Note: आज के समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से तरक्की कर रही है, उतनी ही तेजी से ठगी के तरीके भी बदल रहे हैं. नकली नोटों का कारोबार अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. आमतौर पर कई लोगों को धोके से फर्जी नोट पकड़ा दिया जाता है. ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के बेंगलुरु से सामने आया है, जहां एक दुकानदार महिला की सूझबूझ से 500 रुपये के नोटों का मामला उजागर हुआ है. ऐसे में अगर आपके पास भी 500 रुपये का नोट है, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले एक बार अच्छी तरह चेक जरूर कर लें.

क्या है पूरा मामला?

एक ग्राहक ने सिगरेट खरीदने के बाद महिला को 500 रुपये का नकली नोट थमा दिया. महिला को उस नोट पर शक हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कारवाई. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और एक ऐसे आरोपी तक पहुंचे, जिस पर लंबे समय से बाजार में नकली नोट चलाने का आरोप था.

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पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान रुद्रेश के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 41 साल है. उस पर बेंगलुरु, तुमकुरु और आसपास के इलाकों में 500 रुपये के जाली नोट चलाने का आरोप है. जांच के दौरान जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची, तो शुरुआत में वह नहीं मिला. लेकिन तलाशी लेने पर वह पलंग के नीचे बनी एक अलमारी में छिपा हुआ मिला. जिसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर पूछताछ करना शुरू कर दिया. 

कैसे पहचानें 500 रुपये का असली नोट?

  • जब आप नोट को रोशनी में देखते हैं तो उसपर महात्मा गांधी की वॉटरमार्क तस्वीर और 500 की वॉटरमार्क दिखाई देती है.
  • सुरक्षा धागा (Security Thread) रंग बदलता है और उस पर भारत और RBI लिखा होता है.
  • जब आप नोट को तिरछा करेंगे तो उसपर 500 का अंक हरे से नीले रंग में बदलता हुआ दिखाई देगा. 
  • महात्मा गांधी की तस्वीर, अशोक स्तंभ और अन्य छपाई उभरी हुई होती है, जिसे छूकर महसूस किया जा सकता है.
  • पीछे की तरफ लाल किले की तस्वीर और स्वच्छ भारत का लोगो बना होना चाहिए.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Fake Currency Counterfeit Note Fake 500 Rupee Note
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