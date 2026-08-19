SBI ग्राहक ध्यान दें, कैश निकालने के बदल गए नियम, लगेगा चार्ज

SBI Cash Withdrawal Rules: अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में है और आप महीने में कई बार कैश निकालते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूर है. बैंक ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाताधारकों के लिए नकदी निकासी से जुड़े नियमों में एक अहम बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू कर दिए जाएंगे. इस नए नियम के बाद एक महीने में तय संख्या से ज्यादा कैश निकालने पर आपको शुल्क देना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

1 अक्टूबर क्या बदल जाएगा?

नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे. जिसके बाद BSBD खाते से हर महीने पहली चार नकद निकासी मुफ्त रहेंगी. ऐसे में अगर आप एक महीने में तय संख्या से ज्यादा कैश निकालते हैं, तो आपको 15 रुपये का चार्ज देना पड़ सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 15 रुपये के चार्ज पर लागू GST भी देना होगा. खास बात यह है कि इन नए नियमों में डिजिटल लेनदेन को चार मुफ्त निकासी की गणना से बाहर रखने वाली व्यवस्था हटा दी गई है.

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क्या है BSBD अकाउंट?

BSBD यानी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट खासकर उन लोगों के बनाया गया है, जो बिना ज्यादा चार्ज के बचत खाता की शुरुआत करना चाहते हैं. इस खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की जरूरत नहीं होती है.

SBI BSBD खाते की क्या हैं खासियतें?

खाताधारक को बेसिक RuPay ATM-कम-डेबिट कार्ड दिया जाता है.

इस कार्ड पर वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता.

इस खाते से शाखा या ATM के जरिए पैसे निकाल सकते हैं.

इस खाते में चेकबुक की सुविधा मौजूद नहीं होती.

NEFT और RTGS जैसे इलेक्ट्रॉनिक के जरिए पैसे जमा करने पर फीस नहीं लिया जाता.

निष्क्रिय खाते को दोबारा ऐक्टिव कराने के लिए कोई फीस नहीं लगता है.

BSBD अकाउंट खोलने के लिए क्या है नियम?

अगर आप SBI में BSBD अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक शर्त तय की गई है कि आपके नाम पर कोई दूसरा सेविंग्स अकाउंट नहीं होना चाहिए. ऐसे में अगर आपके पास पहले से कोई बचत खाता है, तो BSBD अकाउंट खोलने के 30 दिनों के अंदर आपको अपना पुराना सेविंग्स अकाउंट को बंद करना होगा.

SBI ग्राहकों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

अगर आप BSBD खाते से महीने में कई बार कैश निकालते हैं, तो 1 अक्टूबर 2026 के बाद होने वाले इस बदलाव को जरूर ध्यान में रखें. क्योंकि चार बार मुफ्त कैश निकालने के बाद आपको एक्स्ट्रा नकद निकालने पर 15 रुपये और GST का चार्ज देना पड़ सकता है.

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