SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खबर! ऑनलाइन IMPS ट्रांजैक्शन पर अब लगेगा चार्ज, जानें क्या है नया नियम?

State Bank of India: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने कस्टमर ने अपने कस्टमर ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव किया है. ऐसे में अगर आपका भी एसबीआई बैंक में अकाउंट है, तो यह आपके लिए काम की खबर है.

बैंक ने IMPS (Immediate Payment Service) के जरिए किए जाने वाले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज लगाने का ऐलान किया है. इससे कई यूजर्स की रोजाना की बैंकिंग पर असर पड़ सकता है. हालांकि, यह चार्ज केवल उन ट्रांजैक्शनों पर लागू होगा, जो 25000 रुपये से अधिक होंगे. छोटे डिजिटल पेमेंट पहले की तरह फ्री रहेंगे.

SBI का नया IMPS चार्ज कितना होगा?

अब तक SBI अकाउंट से IMPS के जरिए ऑनलाइन पैसे भेजने पर कोई चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब नए नियम के तहत IMPS के जरिए 25000 से ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करने पर कस्टमर को सर्विस चार्ज देना होगा. ट्रांजैक्शन अमाउंट बढ़ेगा, तो चार्ज भी उस हिसाब से तय होगा.

अगर आप एसबीआई के अकाउंट होल्डर हैं और IMPS के जरिए 25000 से 1 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन करते तो 2 रुपये + GST लगेगा. 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का अमाउंट भेजने पर 6 रुपये + GST और 2 लाख से 5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर 10 रुपये + GST लगेगा.

यानी कि IMPS के जरिए भेजे जाने वाला अमाउंट जितना ज्यादा होगा, खर्च भी उतना अधिक बैठेगा. हालांकि, यह चार्ज बहुत ज्यादा नहीं है. SBI का नया IMPS चार्ज 15 फरवरी 2026 से लागू होगा. हालांकि, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या YONO ऐप से 25000 रुपये तक का अमाउंट भेजेंगे, तो इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन रकम इससे ज्यादा है तो फिर चार्ज देना होगा.

किन कस्टमर्स को मिलेगी छूट‌?

हालांकि, SBI ने ब्रांच से होने वाले ट्रांजैक्शन पर IMPS चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है. यह 2 रुपये से 20 रुपये प्लस GST तक सीमित रहेगा. इसके अलावा, कई स्पेशल अकाउंट कैटेगरी को रिवाइज्ड IMPS फीस से छूट मिलती रहेगी. इनमें DSP, PMSP, ICSP, CGSP, PSP, RSP अकाउंट के साथ-साथ शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट और SBI रिश्ते फैमिली सेविंग्स अकाउंट शामिल हैं.

ATM और ADWM चार्ज भी बढ़ा

इसके अलावा, SBI के रिवाइज्ड ATM और ADWM चार्ज 1 दिसंबर, 2025 से लागू होंगे. इसके तहत, दूसरे बैंकों के ATM से फ्री लिमिट से ज्यादा बार पैसे निकालने पर 23 रुपये प्लस GST लगेगा. सैलरी अकाउंट होल्डर्स को हर महीने 10 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते रहेंगे. करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए सभी ATM ट्रांजैक्शन पर चार्ज बढ़ा दिए गए हैं. हालांकि, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट, SBI डेबिट कार्ड होल्डर्स या किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट को इसी बढ़ी हुई लिमिट के दायरे से बाहर रखा गया है.

