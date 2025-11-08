18000 से बढ़कर अब 1.8 लाख, पांच साल में इतनी बढ़ गई सैलरी; सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

Salary Hike: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक टेक प्रोफेश्नल पांच सालों में अपने सैलरी ग्रोथ के बारे में बताया है. शख्स ने बताया कि लंबे समय तक काम करने और हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के बाद 18000 रुपये की शुरुआती सैलरी अब बढ़कर 1.8 लाख रुपये तक पहुंच गई है.

हर चीज का डटकर किया सामना

r/developersIndia subreddit पर उन्होंने लिखा, मैं अपनी एक छोटी सी सफलता के बारे में शेयर करना चाहता हूं. मैंने 5 साल पहले एक छोटे से स्टार्टअप में 18,000 रुपये प्रति माह कमाते हुए अपना करियर शुरू किया था. यह आसान नहीं था, इस दौरान दिन में लंबे समय तक काम किया, ढेर सारी गलतियां की और बहुत कुछ सीखा. शख्स ने बताया कि उन्हें अपने इस सफर पर गर्व है और साथ ही दूसरों से अपने रास्ते चलने का आग्रह किया.

लोगों ने तारीफों के बांधे पुल

शख्स ने बताया, ''मुझे आज के समय में 1.8 लाख रुपये की सैलरी ऑफर की गई है. 5 सालों में 10 गुना सैलरी ग्रोथ मिला है. इस सफर पर मुझे सचमुच में गर्व हो रहा है और मैं इसके लिए आभार जताता हूं. मुझे देर रात तक काम करने, हर कठिन फीडबैक का सामना करने और मेहनत का फल मिला है. जो लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं और सीख रहे हैं - लगे रहें. चीजें वाकई में बेहतर होती जा रही हैं.''

इस पोस्ट पर तरह-तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "बधाई हो यार. वाकई कमाल है. आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं." एक दूसरे यूजर ने यह जानना चाहा कि उन्होंने हफ्ते भर कैसे काम किया. जॉब के साथ अपने स्किल को बढ़ाना दोनों को कैसे बैलेंस किया और किस चीज पर ज्यादा फोकस किया.'' एक और यूजर ने लिखा, ''मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, यार. मैंने एक इंटर्न के रूप में हर महीने सिर्फ 13 हजार रुपये कमाए और अब 6 सालों में मेरी सैलरी टैक्स डिडक्शन के बाद लगभग 180 हजार रुपये आ रही है. सच कहूं तो यह सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा. इस दौरान काम को लेकर तनाव, गलतियों, छोटी-मोटी सफलताओं से काफी कुछ सीखने को मिला.''

