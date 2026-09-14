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हिंदी न्यूज़बिजनेससहारा रिफंड की कितनी है लिमिट? नई शर्तों पर सरकार का बड़ा अपडेट

सहारा रिफंड की कितनी है लिमिट? नई शर्तों पर सरकार का बड़ा अपडेट

केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल को फिर से शुरू कर दिया है. इसके जरिए सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 14 Sep 2026 10:16 AM (IST)
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केंद्र सरकार ने सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (CRCS) के तहत 'सहारा रिफंड पोर्टल' को फिर से शुरू कर दिया है. यह उन निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है, जिनका पैसा सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फंसा हुआ है.

इस पोर्टल की बहाली के साथ ही उन लगभग 20 लाख असली जमाकर्ताओं के आवेदनों की जांच दोबारा शुरू हो गई है, जिनके पैसे फॉर्म किसी छोटी तकनीकी गलती या दस्तावेज की कमी के कारण अधर में लटके हुए थे. जिन आवेदकों के दावों की प्रोसेसिंग दोबारा शुरू की गई है उन्हें उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए सूचित किया जा रहा है. 

रिफंड की कितनी है लिमिट?

सहारा रिफंड पोर्टल (CRCS) पर अधिकतम रिफंड की लिमिट 50,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक है. इसे दो हिस्सों में बांटा गया है. पहली बार CRCS पोर्टल के जरिए आवेदन करने वालों की लिमिट और दूसरी बार आवेदन करने वालों की लिमिट दोनों अलग-अलग है. CRCS पोर्टल पर जाकर नया क्लेम फॉर्म भरने वाले निवेशकों के लिए रिफंड अमाउंट अधिकतम 50,000 रुपये प्रति जमाकर्ता है, जबकि पहले यही लिमिट 10,000 रुपये थी.

वहीं, ऐसे निवेशक जिनके पहले किए गए आवेदन में कोई टेक्नीकल एरर रह गया था या कोई गलती सुधारनी रह गई थी, तो ऐसे निवेशकों के लिए सरकार अब 10 लाख रुपये तक रिफंड चरणों में स्वीकार कर रही है. यह उन बड़े निवेशकों के लिए बड़ी राहत है, जो अब तक पोर्टल पर आवेदन करने के पात्र नहीं थे. 

रिफंड पाने का प्रॉसेस

रिफंड के लिए आपको सबसे पहले CRCS-Sahara Refund Portal पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए आपको आधार नंबर और ओटीपी के लिए उससे जुड़े मोबाइल नंबर की जरूरत होगी. आवेदन करते समय आपको अपनी जमा राशि की रसीद और मेंबरशिप नंबर की जानकारी देनी होगी.

अगर क्लेम अमाउंट 50,000 से अधिक है, तो पैन कार्ड देना जरूरी होगा. आवेदन जमा होने के बाद 30 दिनों के भीतर सहारा कॉपरेटिव सोसाइटी आपके दस्तावेजों की जांच करेगी. इसके बाद अगले 15 दिनों के भीतर सेंट्रल रजिस्ट्रार (CRCS) इस पर फैसला लेगा. यानी कि 45 दिनों के भीतर आपका क्लेम सेटल कर दिया जाएगा और पैसे सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 10:07 AM (IST)
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