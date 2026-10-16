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हिंदी न्यूज़बिजनेसअलर्ट! अगले महीने बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज कितनी है कीमत?

अलर्ट! अगले महीने बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आज कितनी है कीमत?

महंगाई के इस दौर में देश की आम जनता को एक और झटका मिल सकता है. बताया जा रहा है कि नवंबर में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं. ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने ऐसा दावा किया है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 16 Oct 2026 07:01 AM (IST)
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देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द ही इजाफा देखने को मिल सकता है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह दावा एक्सपर्ट्स का है. गुरुवार को ब्लूमबर्ग ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के हवाले से बताया कि सरकार नवंबर के महीने में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ा सकती हैं. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों फ्यूल रेट में बढ़ोतरी का दावा किया जा रहा है. 

चुनाव प्रचार से पहले आखिरी मौका

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की लीड इकोनॉमिस्ट एलेक्जेंड्रा हरमन प्रसाद ने एक नोट में लिखा है, ''हम मानते हैं कि नवंबर में कीमतों में बढ़ोतरी का एक आखिरी व्यवहारिक मौका हो सकता है. इसके बाद अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार तेज हो जाएगा.''

बता दें कि साल 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड सहित देश के कई प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके चलते जोर-शोर से चुनावी अभियान तेज हो जाएगा. अमूमन सरकारें किसी राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए चुनाव से पहले कीमतें बढ़ा देती हैं. 

कितनी बढ़ सकती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें?

अमेरिका और ईरान में जंग और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई हैं. इससे देश की सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को को नुकसान हो रहा है. इन्हें पेट्रोल पर करीब 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 9 रुपये प्रति लीटर के दर से नुकसान हो रहा है. ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा और कोई चारा नहीं है.

हालांकि, ऐसा नहीं है कि एक बार में कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाएंगी. रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर में होने वाली  यह बढ़ोतरी इस साल मई में हुई 7.5% की कुल बढ़ोतरी के मुकाबले करीब आधी हो सकती है. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

बढ़ सकती है महंगाई

हरमन प्रसाद ने यह भी बताया कि पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतें अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में खुदरा महंगाई को 6.2% तक और 2027 की पहली तिमाही में 6.5% तक पहुंचा सकती हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तय सुरक्षित सीमा 2%-6% को पार कर जाएगी. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि RBI दिसंबर और फरवरी की मौद्रिक नीति बैठकों में रेपो रेट को 0.25-0.25% तक और बढ़ा सकता है, जिससे लोन महंगे हो सकते हैं.

आज कितनी है पेट्रोल-डीजल की कीमत?

सरकारी तेल कंपनियों (HPCL, IOCL और BPCL) ने आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है. देश में सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में है. यहां पेट्रोल की कीमत 88.66 प्रति लीटर और डीजल की कीमत 84.56 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, सबसे महंगा फ्यूल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है, जहां पेट्रोल की कीमत 118.34 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत प्रति लीटर और डीजल की कीमत 106.06 रुपये प्रति लीटर है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
Petrol & Diesel Fuel Rate
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